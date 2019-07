Tennis,Halep nuova regina di Wimbledon

Simonabatte in due set Serena Williams ed è ladi. La 27enne romena, si è imposta sulla 37enne statunitense in meno di un'ora di gioco per 62 62. Per lasi tratta del secondo titolo del Grande Slam della carriera, dopo quello al Roland Garros dello scorso anno. Per lei era la prima finale a,per Serena atto conclusivo numero 32 nei tornei dello Slam, 11.ma finale a Londra, dove ha trionfato sette volte (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016).(Di sabato 13 luglio 2019)