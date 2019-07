Tennis | Universiadi 2019 | ori nei singolari a Giappone e Cina Taipei | nel misto alla

Tennis - Universiadi 2019 : alla Cina e all’Uzbekistan i primi ori : Ecco tutti i risultati odierni dei tornei delle Universiadi 2019 del Circolo Tennis Napoli. I primi ori vanno alla Cina, che si è aggiudicata il doppio femminile, e all’Uzbekistan in quello maschile, i rispettivi argenti se li aggiudicano Taiwan e Corea del Sud. I due bronzi del singolare maschile li vincono Francia e Russia, quelli del singolare femminile Hong Kong e Thailandia, quelli del doppio misto Cina e Francia. Singolare maschile, ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Chiara Colantoni si ferma agli ottavi del singolare femminile : Assegnate le medaglie dei doppi maschili e femminili del Tennistavolo alle Universiadi: solito dominio cinese con due ori e due argenti. Nel doppio maschile oro ed argento rispettivamente a Yu Ziyang / Zhao Zihao e Kong Lingxuan / Zhu Linfeng, mentre nel doppio femminile oro ed argento a Fan Siqin / Wang Yidi e Guo Yan e Zhang Rui. Per quanto concerne l’Italia, fuori anche l’ultima azzurra in gara, Chiara Colantoni: nel singolare ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Chiara Colantoni agli ottavi nel singolare femminile : Assegnate le prime medaglie del Tennistavolo alle Universiadi: nel doppio misto oro ed argento alla Cina rispettivamente con Yu Ziyang / Wang Yidi e Zhao Zihao / Fan Siqi, mentre i bronzi, assegnati già dopo le semifinali di ieri, vanno a Liao Chen-Ting / Su Pei-Ling (Cina Taipei) e Sadi Ismailov / Yana Noskova (Russia). Per quanto concerne l’Italia, resta in corsa soltanto Chiara Colantoni nel singolare femminile: la numero 11 del ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : tra i doppi azzurri Chiara Colantoni e Le Thi Hong Loan raggiungono gli ottavi : Scattati i tabelloni dei doppi del Tennistavolo alle Universiadi: nel torneo misto Alessandro Di Marino e Chiara Colantoni si fermano agli ottavi, mentre Alessandro Guarnieri e Le Thi Hong Loan vengono eliminati ai sedicesimi. Nel torneo maschile fuori ai sedicesimi Alessandro Di Marino e Maurizio Massarelli, mentre nel femminile supera i due turni odierni e va agli ottavi di domani pomeriggio la coppia azzurra formata da Chiara Colantoni e Le ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Cina in finale in entrambi i tabelloni - Giappone e Cina Taipei le rivali : Designate le finaliste dei tabelloni a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: la Cina domina la scena continuando a maCinare vittorie per 3-0. Nel tabellone maschile la seconda finalista è Cina Taipei, mentre in quello femminile è il Giappone. Domani le finalissime, poi spazio ai tabelloni individuali. Tennistavolo MASCHILE Semifinali Cina-Germania 3-0 Cina Taipei-Giappone 3-1 Quarti di finale Cina-Hong Kong 3-0 Svezia-Germania 2-3 Cina ...

Tennis - Universiadi 2019 : Ceppellini al terzo turno tra gli uomini - Ortenzi al secondo - fuori Piludu tra le donne : Si compone di due vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia dell’Italia del Tennis alle Universiadi: Gian Marco Ortenzi avanza al secondo turno tra gli uomini e tornerà in campo domani, mentre è già ai sedicesimi Alessandro Ceppellini, che aveva un bye al primo turno. Purtroppo non riesce ad emularlo nel tabellone femminile Natasha Piludu, che nei trentaduesimi viene eliminata al termine di una lunga battaglia. Di seguito i risultati ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia eliminata con gli ottavi sia con le donne che con gli uomini : Dopo aver passato la prima fase a gironi come seconda del proprio raggruppamento sia al maschile che al femminile, si ferma agli ottavi di finale in entrambi i tabelloni la corsa dell’Italia del Tennistavolo alle Universiadi: uomini battuti per 0-3 dalla Russia, donne fermate con lo stesso punteggio dalla Romania. Tennistavolo MASCHILE ottavi di finale Cina-Polonia 3-0 Cile-Hong Kong 0-3 Francia-Svezia 2-3 Germania-Corea del Sud 3-0 Cina ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : riscatto azzurro. Italia vittoriosa sia con gli uomini che con le donne : Conclusa la fase a gironi dei tornei a squadre del Tennistavolo alle Universiadi: odierno riscatto per l’Italia, vince sia la Nazionale femminile, che batte 3-0 gli USA, sia la Nazionale maschile, che ha la meglio per 3-0 sull’Australia. In entrambi i casi la formazione Italiana centra il secondo posto nel girone. Nel pomeriggio gli ottavi: tra le donne Italia-Romania, tra gli uomini Italia-Russia. Di seguito tutti i risultanti ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : Italia sconfitta all’esordio sia tra gli uomini che tra le donne : Sono iniziate le competizioni del Tennistavolo alle Universiadi: sconfitte all’esordio sia la Nazionale femminile, che cede 0-3 al Giappone, sia la Nazionale maschile sconfitta 0-3 dalla Cina. Di seguito tutti i risultanti odierni: Tennistavolo MASCHILE Gruppo 1 Risultati Cina-Italia 3-0 Cina-Australia 3-0 Classifica Cina 4 Italia 1 Australia 1 Gruppo 2 Risultati Giappone-Svizzera 3-0 Giappone-Polonia 3-0 Classifica Giappone 4 Svizzera ...

Tennistavolo - Universiadi 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Pozzuoli. Sei gli azzurri protagonisti : Saranno sei gli azzurri in gara alle Universiadi estive per quanto riguarda il Tennistavolo, le cui gare saranno disputate a Pozzuoli: sette i titoli in palio, due a squadre, due in singolari, due nei doppi di genere ed il doppio misto. Le competizioni scatteranno il 4 e si esauriranno l’11. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia: Uomini Maurizio Massarelli (Tennistavolo Ennio Cristofaro) Alessandro Di Marino ...