Temptation Island Vip 2 | smentita la partecipazione di Francesca De André e Gennaro Lillio

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip?/ Redazione - 'No provini' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio a Temptation Island? Elisabetta Soldati smentisce tutto e parla di fake news: 'Non è stato fatto nessun provino'

Temptation Island Vip - Francesca e Gennaro ci saranno? Interviene l’ufficio stampa : Francesca De André e Gennaro Lillio a Temptation Island Vip? Dopo le voci arriva la verità Nelle scorse settimane si è parlato molto di Francesca e Gennaro a Temptation Island Vip 2019. La coppia nata nella Casa del Grande Fratello 16 secondo molti sarebbe perfetta per il reality show estivo. Una coppia Vip nata da […] L'articolo Temptation Island Vip, Francesca e Gennaro ci saranno? Interviene l’ufficio stampa proviene da Gossip e ...

Temptation Island - Nicola avrebbe lasciato Sabrina e lei in lacrime commenta : 'È giusto così' : Nelle prime tre puntate di Temptation Island 2019, i telespettatori hanno visto crescere l'interesse di Sabrina Martinengo per il single Giulio Raselli, mettendo di fatto in crisi il rapporto con il fidanzato Nicola Tedde. Stando alle ultime clip pubblicate sul profilo social del reality, i fan del programma hanno potuto vedere Sabrina in lacrime, lasciarsi andare ad un lungo sfogo, in cui pare fare una sorta di mea culpa. Dalle sue parole, ...

Temptation Island anticipazioni - Javier ambiguo : “Cogli la rosa - il tempo vola” : anticipazioni Temptation Island, il post del tentatore Javier Martinez Come ben sapete qualsiasi post pubblicato dai tentatori di Temptation Island potrebbe darci delle anticipazioni sulle prossime puntate, anche quello meno sospetto. Certo non è detto che i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al programma pensino solo e soltanto al loro percorso televisivo, ma […] L'articolo Temptation Island anticipazioni, Javier ambiguo: ...

Temptation Island - David sbigottito attacca Cristina : “Ridicola!” : Cristina Incorvaia fa infuriare nuovamente David di Temptation Island 6 Poco fa è stato pubblicato un video sulle pagine social ufficiali di Temptation Island su ciò che succederà nella prossima puntata. E in questa occasione i fan del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia hanno avuto modo di vedere David Scarantino furioso. Il motivo? Non è dato saperlo con certezza. Difatti nel filmato è stato mostrato David di Temptation ...

Temptation Island anticipazione : Filippo Bisciglia si commuove per una coppia - : Riccardo Palleschi Nella prossima puntata di Temptation Island ci sarà da piangere, Filippo Bisciglia ha ammesso di essersi commosso per una coppia Nella nuova edizione del programa prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island, ci sarà una coppia che farà commuovere Filippo Bisciglia. E' stato lo stesso presentatore a rivelare l'aneddoto, ammettendo di essere una persona sensibile che si commuove facilmente. Le ultime lacrime il ...

Nunzia e Arcangelo dopo Temptation Island : ora lei rompe il silenzio : Temptation Island non è ancora finito, ma è terminato con largo anticipo per Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la prima coppia ad aver abbandonato il villaggio. Non è finita bene e a una settimana dall’ultima puntata di Temptation, dunque dalla rottura avvenuta dopo ben 13 anni d’amore per un bacio di lui con la tentatrice Sonia, lei fa un primo bilancio dell’esperienza al reality. “Non posso negare che tutto ciò che è accaduto ...

Temptation Island - David sempre più deluso da Cristina : “Vergogna” : Temptation Island, David sempre più in crisi e deluso da Cristina: “Vergogna”. Intanto l’ex di Scarantino confessa: “Usciranno da single” Tutto pronto per il prossimo appuntamento di Temptation Island che andrà in onda lunedì 15 luglio su Canale 5. Nel frattempo il programma continua a lanciare pillole su quel che si vedrà. L’ultima anticipazione è […] L'articolo Temptation Island, David sempre più ...

Temptation Island - Nunzia e Arcangelo sarebbero stati beccati assieme dopo il falò : Colpo di scena a Temptation Island, dove la coppia più chiacchierata e commentata resta quella composta da Nunzia e Arcangelo. La scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere il fatidico falò di confronto finale tra i due, dove hanno scelto d'intraprendere due strade differenti e quindi di mettere la parola fine alla loro relazione. Un falò che ha suscitato grandi polemiche in rete e sui social, soprattutto per il comportamento di Nunzia che ha ...

Temptation Island 2019 : puntate - anticipazioni e coppie : Appuntamento ogni lunedì, a partire dal 24 giugno, in prima serata, su Canale 5, con il reality delle tentazioni condotto da...

Temptation Island Vip spoiler : Alessia Marcuzzi probabilmente alla conduzione : A Temptation Island Vip, prossimamente, alcune coppie famose del mondo dello spettacolo metteranno a dura prova i rispettivi sentimenti. Il reality dovrebbe iniziare il 10 settembre su Canale 5, anche se non si può escludere a priori che possa slittare di una settimana, partendo così il giorno 17 (sempre di martedì, dunque). Anche quest'anno si prevede che la trasmissione prodotta dalla Fascino PGT possa andare incontro ad un buon successo di ...

Temptation Island : Arcangelo e la Sansone beccati in un locale (RUMORS) : Sono passati solo alcuni giorni dal falò straordinario di Temptation Island nel quale Nunzia Sansone ha chiesto una seconda possibilità al fidanzato Arcangelo Bianco. L'esito di tale faccia a faccia non è stato dei migliori dato che lui ha rinnovato la decisione di porre fine al loro rapporto, confermando di averla tradita in passato e di "non meritarla". A nulla sono servite le insistenze della Sansone che alla fine è uscita delusa e sola dal ...

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco fidanzati?/ Avvistati dopo Temptation Island... : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco fidanzati dopo Temptation Island? dopo i due falò, i due sono stati Avvistati insieme oppure no?

Anticipazioni Temptation Island : Filippo Bisciglia si commuove : Filippo Bisciglia commosso a Temptation Island: cosa è successo Filippo Bisciglia è stato recentemente intervistato dal settimanale F dove, forse in maniera del tutto involontaria, ha rivelato alcune succose Anticipazioni di Temptation Island. Cosa ha dichiarato il conduttore? Il suo interlocutore gli ha chiesto se è una persona che piange spesso e quand’è stata l’ultima volta che si è commosso. La risposta del conduttore ha ...