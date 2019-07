Temptation Island | Arcangelo e la Sansone beccati in un locale RUMORS

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco fidanzati?/ Avvistati dopo Temptation Island... : Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco fidanzati dopo Temptation Island? dopo i due falò, i due sono stati Avvistati insieme oppure no?

Anticipazioni Temptation Island : Filippo Bisciglia si commuove : Filippo Bisciglia commosso a Temptation Island: cosa è successo Filippo Bisciglia è stato recentemente intervistato dal settimanale F dove, forse in maniera del tutto involontaria, ha rivelato alcune succose Anticipazioni di Temptation Island. Cosa ha dichiarato il conduttore? Il suo interlocutore gli ha chiesto se è una persona che piange spesso e quand’è stata l’ultima volta che si è commosso. La risposta del conduttore ha ...

Temptation Island - Nunzia e Arcangelo sarebbero stati avvistati insieme a cena (RUMORS) : Nunzia e Arcangelo sono una delle coppie che hanno preso parte a quest'edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione che dura da più di 13 anni. Durante il suo percorso all'interno del villaggio, il concorrente napoletano ha stretto un bel rapporto con una single, arrivando addirittura a baciarla. Il ragazzo pensava di non essere ripreso dalle telecamere in quel momento, e ...

Temptation Island 15 luglio : il pianto esagerato di Katia insospettisce i compagni : Temptation Island, il più famoso programma dell'estate tornerà lunedì 15 luglio a far vedere come prosegue il viaggio nei sentimenti delle coppie. Ci saranno molte sorprese in arrivo e molti ostacoli per Katia Fanelli. Una puntata difficile per la bionda Fotonica Nella quarta puntata di Temptation Island, Katia Fanelli vivrà momenti di difficoltà. La ragazza si ritroverà ad essere isolata dal gruppo delle altre ragazze e dai tentatori, perché ...

Temptation Island anticipazioni : una coppia farà piangere Filippo Bisciglia : anticipazioni Temptation Island: una coppia commuoverà Filippo Bisciglia Preparate i fazzoletti: presto a Temptation Island ci sarà da piangere! Come è già successo al conduttore Filippo Bisciglia, che si è commosso guardando una coppia della nuova edizione del programma prodotto da Maria De Filippi. È stato lo stesso presentatore Mediaset a rivelare l’aneddoto, ammettendo che […] L'articolo Temptation Island anticipazioni: una ...

Teresa e Salvatore - novità in arrivo : le parole su Temptation Island : Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia: lei annuncia una novità Teresa Cilia sta vivendo davvero un periodo di estrema serenità. Difatti la ragazza ha ormai superato alcuni piccoli problemi con il marito Salvatore Di Carlo. E adesso i due non perdono nemmeno un minuto per dichiararsi amore eterno sui social, e non solo. Ma a proposito di dichiarazioni, Teresa di Uomini e Donne ha fatto una clamorosa rivelazione che ha acceso gli animi dei suoi tanti ...

Teresa e Salvatore - ricordo a Temptation Island e novità in arrivo : “Un altro tassello” : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, le ultime news sulla coppia e il ricordo a Temptation Island Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo negli ultimi giorni sono al centro del gossip di Uomini e Donne. Prima per un po’ di polemiche sulla loro assenza nel programma da un bel po’ di tempo, poi perché quando […] L'articolo Teresa e Salvatore, ricordo a Temptation Island e novità in arrivo: “Un altro tassello” proviene da ...

Temptation Island : Nicola lascia Sabrina? Lei piange : “E’ giusto così” : Sabrina di Temptation Island 6 piange per Nicola Tedde e fa mea culpa Sabrina Martinengo, in queste prime tre puntate di Temptation Island 2019, ha mostrato di avere interesse per il single Giulio. E su quest’ultimo ha anche meditato di chiedere alla redazione di allontanarlo per non metterla in crisi con Nicola, il quale ha sempre detto di amare la sua fidanzata. Ma forse gli equilibri della coppia potrebbero essere cambiati. Cos’è ...

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni e Ilaria Teolis si sono lasciati dopo il programma? : Le anticipazioni del quarto appuntamento di Temptation Island vedono nuovi colpi di scena in arrivo. Uno in particolare esce allo scoperto in queste ultime ore e riguarda una delle coppie più in bilico di questa sesta edizione: parliamo di Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Nella terza puntata abbiamo visto che lui si è avvicinato in maniera pericolosa alla single Elena mentre la sua fidanzata si è consolata con il tentatore Javier.Più volte ...

Temptation Island : Sabrina crolla - Nicola va oltre “Me lo sono voluto io” : Anticipazioni Temptation Island, Sabrina e Nicola scoppiati? Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island perché sin da subito la differenza d’età si è vista; finora è stata Sabrina, diciamolo, a comportarsi non proprio bene nei confronti di Nicola perché, pur avendo cercato di allontanarsi da Giulio Raselli, ha […] L'articolo Temptation Island: Sabrina crolla, Nicola va oltre ...

Temptation Island 2019 - Valentina Autiero parla di David Scarantino e Cristina Incorvaia : "Usciranno divisi" : Non ha dubbi Valentina Autiero, dama del trono over di Uomini e Donne: David Scarantino e Cristina Incorvaia interromperanno la loro relazione a Temptation Island. Così afferma in un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne nella quale commenta l'avventura che la coppia sta vivendo in quel di Santa Margherita di Pula in Sardegna.La coppia è alle prese con i suoi alti e bassi nei rispettivi villaggi, già nel dating show di Canale 5 ...

Temptation Island Vip : il programma dovrebbe iniziare martedì 17 settembre : Mentre la versione originale di Temptation Island sta andando in onda proprio in queste settimane, i fan della trasmissione si stanno già chiedendo quando partirà l'edizione dedicata ai Vip e quali saranno le coppie che si metteranno in gioco. Se Uomini e Donne inizierà lunedì 16 settembre, molto probabilmente Temptation Island Vip scatterà il giorno successivo sempre in prima serata su Canale 5. Il format è lo stesso del programma tradizionale, ...

Temptation Island - Arcangelo Bianco pentito di aver baciato Sonia - : Riccardo Palleschi A Temptation Island, edizione 2019, una coppia che durava da 13 anni si è lasciata: si tratta di Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone La nuova edizione di Temptation Island ha visto la prima coppia lasciarsi a causa di un tradimento, Arcangelo Bianco ha infatti baciato la tentatrice Sonia durante la permanenza nel villaggio. Arcangelo ha avuto tempo di pensare su quanto accaduto e poi ha dichiarato sul Magazine di ...

Tentatori Temptation Island : Andrea e Teresa svelano tutti i segreti : Andrea Dal Corso e Teresa Langella: i segreti dei single di Temptation Island Temptation Island è il programma dell’estate da sei edizioni a questa parte. Filippo Bisciglia ogni anno guida il racconto del viaggio nei sentimenti delle sei coppie partecipanti e ogni anno chi lavora al programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si supera nella scelta del cast. Le coppie sono importanti, certo, ma anche i Tentatori e le tentatrici ...