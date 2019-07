Taekwondo | Universiadi 2019 | nelle gare a squadre titoli a Iran e Taipei

Taekwondo - Universiadi 2019 : poca fortuna per Mariano Bucolo e Natalia D’Angelo nella terza giornata : La terza giornata del programma del Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019 si è conclusa senza acuti per la spedizione italiana. nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di Casoria ristrutturato per l’occasione, si sono svolte le gare delle categorie dei –74 kg al maschile e dei -62 kg e -73 kg al femminile. Tra gli uomini la medaglia d’oro è andata all’iraniano Amirmohammad Bakhsahikalhori che ha avuto la meglio ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Daniela Rotolo sconfitta nei quarti di finale - primo turno sfortunato per Sarah Al Halwani : La seconda giornata del programma del Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019, di scena presso il Palazzetto dello Sport di Casoria ristrutturato per l’occasione, ha regalato alla spedizione italiana la prima medaglia con lo splendido bronzo di Antonio Flecca nei -58 kg. Il 20enne azzurro è stato sconfitto soltanto in semifinale dal mongolo Tumenbayar Molom, poi sconfitto nella finale per la medaglia d’oro dall’iraniano Armin ...

Taekwondo - Universiadi 2019 : Antonio Flecca conquista il bronzo nei -58 kg - prima medaglia per la squadra italiana : Dopo una prima giornata all’insegna della sfortuna, arriva la prima gioia per la spedizione azzurra nel Taekwondo alle Universiadi di Napoli 2019. Nella categoria dei -58 kg, nonostante la presenza di numerosi atleti di primo piano del panorama internazionale, Antonio Flecca è riuscito a conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo. Nella splendida cornice del ristrutturato Palazzetto dello Sport di Casoria, il 20enne calabrese iscritto ...

