Superbike | GP USA 2019 | prosegue il duello Rea – Bautista | oggi ci si gioca gara-1

Diretta Sbk 2019/ Superbike - streaming video e tv : superpole e gara 1 - Gp Usa - : Diretta Sbk 2019: info streaming video e tv, orario e vincitore superpole e gara 1 del Gp degli Usa 2019, appuntamento del Mondiale Superbike a Laguna Seca.

Superbike oggi - GP Usa 2019 : orari Superpole e gara-1 - tv e streaming. Il programma completo : Sulla meravigliosa pista di Laguna Seca vanno in scena quest’oggi la Superpole e gara-1 del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, nona tappa del Mondiale Superbike. Si profila un sabato estremamente importante nella lotta per il titolo iridato, infatti Jonathan Rea è il favorito per portare a casa i primi 25 punti del weekend che gli permetterebbero di allungare ulteriormente nei confronti di Alvaro Bautista in classifica ...

Superbike - Risultato FP2 GP USA 2019 : ruggito di Chaz Davies che supera Rea - Bautista risale ed è terzo : Riscossa della Ducati nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Superbike. Sull’iconico tracciato di Laguna Seca, infatti, Chaz Davies ha piazzato il miglior tempo in 1:23.387 superando Jonathan Rea che aveva dominato la FP1 (1:23.419) per 32 millesimi. Il nord-irlandese, tuttavia, ha messo in mostra un ritmo spaventoso, girando quasi sempre sotto il muro dell’1:24 e dimostrandosi ...

Superbike oggi - GP Usa 2019 : orari prove libere - tv e streaming. Il programma completo : Il Mondiale Superbike fa tappa a Laguna Seca per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, nono round della stagione in programma da oggi a domenica 14 luglio. Si parte quest’oggi, venerdì 12 luglio, con la prima giornata di prove libere in cui i migliori centauri del campionato riservato alle moto derivate di serie prenderanno confidenza con l’impegnativo tracciato di Laguna Seca, caratterizzato da saliscendi continui e ...

Superbike - GP Usa 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Laguna Seca : E’ tempo del nono round del Mondiale 2019 di Superbike (12-14 luglio), sul tracciato di Laguna Seca (Stati Uniti). Lungo la rinomata pista californiana, nota per il famoso “Cavatappi”, i centauri delle derivate di serie si esibiranno per regalare spettacolo e contendersi punti importanti in vista di quel che sarà. Si riprende con il solito confronto tra il nord-irlandese Jonathan Rea e lo spagnolo Alvaro Bautista. Il campione ...