quotidianodiragusa

(Di sabato 13 luglio 2019) Arriva suunaopzione che permetterà di modificare le immagini ricevute o inviate nella chat sfruttando unor integrato

quotidianodirg : Su Whatsapp la nuova funzione Edit - SpotandWeb : Nuova notizia: In libreria la prima guida per imparare a usare WhatsApp come strumento di business - mometta72 : Stamattina mi è arrivato un whatsapp da parte di un’Artista che stimo tantissimo per una nuova collaborazione ..... era ora direi ????Momo -