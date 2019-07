Stephanie Niznik è morta | Nina Feeney di Everwood si è spenta a 52 anni

optimaitalia

(Di sabato 13 luglio 2019) Un altro brutto risveglio per i patiti delle serie tv:. L'attrice che è nota al grande pubblico per il suo ruolo in Star Trek e, soprattutto, nel medical dramain cui vestiva i pdi, la bionda vicina del protagonista, si èa 52a Encino, in California. Originaria di Bangor, nel Maine, l'attrice voleva diventare genetista ma tutto è cambiato dopo aver frequentato la Duke con una specializzazione in teatro e in russo. A quel punto ha iniziato a interessarsi alla recitazione e dopo un master alla Cal Arts, ha iniziato proprio dalle serie tv tra cui Vanishing Son e Murder She Wrote. Ha ottenuto poi un ruolo ricorrente in Diagnosis Murder e in. In seguito ha preso parte anche a Life is Wild e come guest star anche a serie com NCIS, CSI: Miami e Lost. Secondo quanto riporta Variety...

