Stato di emergenza ed evacuazioni | la Louisiana teme l’arrivo della tempesta Barry

Meteo - allarme negli USA per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “Stato d’emergenza” per la Louisiana - paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...

Eccezionali grandinate e trombe d’aria : “Non chiamatelo maltempo : si deve dichiarare subito lo Stato di emergenza climatica” : “Non chiamatelo maltempo: le Eccezionali grandinate e il forte vento che hanno devastato le regioni dell’Adriatico e la Grecia insieme al caldo torrido che ha colpito la Sicilia con incendi anche sui lidi sono fenomeni meteorologici estremi dovuti ai mutamenti climatici in atto. Un governo serio non farebbe passare ulteriore tempo e dichiarerebbe subito lo stato di emergenza climatica“: lo ha dichiarato la deputata LeU Rossella ...

Maltempo Abruzzo : conta dei danni per la richiesta dello Stato di emergenza : “Stiamo facendo la conta dei danni, ma data l’eccezionalità dell’evento abbiamo già preannunciato da ieri al Governo la richiesta dello stato di emergenza per calamità naturale e siamo certi che ci sia una risposta in tal senso. Con gli amministratori stiamo valutando i danni subiti dalle abitazioni private, ma anche dalle scuole e altri stabili pubblici e privati. Siamo certi che il Governo non avrà problemi a riconoscere la ...

Allerta uragano nel Golfo del Messico : Stato di emergenza in Louisiana : Il National Hurricane Center statunitense ha lanciato l’Allerta nel Golfo del Messico per quello che potrebbe rivelarsi il primo importante uragano della stagione: la tempesta Barry, che potrebbe raggiungere la potenza di uragano entro il fine settimana, ha già generato piogge torrenziali in Louisiana dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le compagnie petrolifere hanno richiamato il personale non essenziale offshore e ridotto di ...

Pescara - grandinata e nubifragio : 20 feriti - auto sommerse e ospedale bloccato. Il sindaco : “Stato di emergenza” : Venti persone ferite, danni a diversi edifici del centro, circolazione bloccata, automobili sepolte dall’acqua. È il primo bilancio del violento nubifragio, con vento, pioggia e grandine, che ha colpito Pescara. “La situazione è di emergenza, sono stati messi in campo tutti volontari della protezione civile, tecnici comunali e ditte private. Subito dopo la grandinata ho sentito il presidente del Consiglio regionale, che si è attivato ...

Ambiente : Parigi dichiara lo “Stato di emergenza climatica” : Seguendo l’esempio di altre grandi metropoli del pianeta, di Regno Unito ed Irlanda, anche la città di Parigi ha dichiarato lo “stato di emergenza climatica“: è necessario “mantenere gli obiettivi dell’accordo di Parigi” del dicembre 2015 (Cop21), ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Celia Blauel. Nel documento adottato oggi, il comune di Parigi ha inoltre deciso la creazione di una ...

La Regione Liguria dichiarerà “lo Stato di emergenza climatica e ambientale” : La Regione Liguria dichiarerà “lo stato di emergenza climatica e ambientale riconoscendo le responsabilità storiche del cambiamento climatico a livello globale“: è stato stabilito stamani a Genova in un ordine del giorno approvato all’unanimità per alzata di mano dal Consiglio regionale. Il documento impegna la Giunta Toti ad attuare “interventi di contenimento dell’aumento della temperatura globale” e ...

Terremoto in California : feriti - incendi - blackout e danni. A San Bernardino proclamato lo Stato di emergenza – FOTO : feriti, numerosi danni, incendi, fughe di gas e blackout elettrici. È il primo bilancio del Terremoto che ha colpito la California alle 20 di venerdì sera, ora locale: una scossa di magnitudo 7.1, seguita da almeno sedici scosse di assestamento, con epicentro a 17,6 chilometri da Ridgecrest, nel deserto del Mojave. Il sisma, il più forte degli ultimi vent’anni, segue quello di magnitudo 6,4 avvenuto il giorno prima nella stessa ...

Terremoto California - dichiarato lo Stato d’emergenza : “attendiamo nuove scosse - e solo all’alba potremo capire bene la proporzione dei danni” : Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud della stato americano, con epicentro a Ridgecrest, a circa 250 chilometri da Los Angeles. Newson ha anche chiesto al presidente Donald Trump di dichiarare lo stato d’emergenza nazionale in modo da poter inviare piu’ rapidamente gli aiuti e i soccorsi necessari. A quanto afferma il direttore dei ...

California - chiesto Stato di emergenza : 11.16 Il governatore della California Newsom ha chiesto la dichiarazione di emergenza dopo il terremoto registrato nel sud dello stato, il più forte degli ultimi 20 anni. Secondo l'istituto sismologico, dal sisma di giovedì ci sono state altre 1200 scosse, di cui 17 oltre magnitudo 4. Oltre mille i vigili del fuoco impegnati nella zona colpita. A causa della rottura di tubi del gas, alcuni case sono in fiamme. Circa 1800 le abitazioni senza ...

Febbre dengue in Honduras : Stato di emergenza dopo 44 morti : Dichiarato lo stato di emergenza in Honduras a causa dell’epidemia di Febbre dengue, che dall’inizio dell’anno ha causato la morte di almeno 44 persone. Il Ministro della Salute ha spiegato: “Abbiamo attivato tutte le istituzioni di governo e non governative per mettere in funzione una serie di misure” contro il vettore, le zanzare Aedes aegypt. Il responsabile della sorveglianza epidemiologica Gustavo Urbina ha ...

Maltempo Emilia Romagna - firmata la richiesta di Stato d’emergenza : danni per 27 milioni di euro : Le violente grandinate, i fortissimi venti e gli allagamenti che hanno colpito varie zone del territorio dell’Emilia-Romagna nelle giornate di martedì 11 e sabato 22 giugno scorsi hanno prodotto danni al patrimonio pubblico, ai beni privati e alle attività produttive e agricole per 27 milioni di euro. Situazione poi ulteriormente aggravata dalle precipitazioni che ieri si sono abbattute in particolare sulle province di Parma e Piacenza. ...