Stabilizzazione precari sanità | il commento di Rita Floridia

Palermo : sciopero precari Iacp - in 71 aspettano Stabilizzazione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "Basta con il precariato. Vogliamo un futuro certo". Hanno incrociato le braccia questa mattina i 71 lavoratori precari dello Iacp di Palermo. Dinanzi la sede del'Istituto autonomo case popolari di via Quintino Sella, i lavoratori hanno protestato contro il mancato avv

Palermo : sciopero precari Iacp - in 71 aspettano Stabilizzazione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Basta con il precariato. Vogliamo un futuro certo”. Hanno incrociato le braccia questa mattina i 71 lavoratori precari dello Iacp di Palermo. Dinanzi la sede del’Istituto autonomo case popolari di via Quintino Sella, i lavoratori hanno protestato contro il mancato avvio delle stabilizzazioni. La manifestazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa. Sul tavolo la scadenza, ...

Palermo : sciopero precari Iacp - in 71 aspettano Stabilizzazione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Basta con il precariato. Vogliamo un futuro certo”. Hanno incrociato le braccia questa mattina i 71 lavoratori precari dello Iacp di Palermo. Dinanzi la sede del’Istituto autonomo case popolari di via Quintino Sella, i lavoratori hanno protestato contro il mancato avvio delle stabilizzazioni. La manifestazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa. Sul tavolo la scadenza, ...

Palermo : sciopero precari Iacp - in 71 aspettano Stabilizzazione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – “Basta con il precariato. Vogliamo un futuro certo”. Hanno incrociato le braccia questa mattina i 71 lavoratori precari dello Iacp di Palermo. Dinanzi la sede del’Istituto autonomo case popolari di via Quintino Sella, i lavoratori hanno protestato contro il mancato avvio delle stabilizzazioni. La manifestazione è stata indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Csa. Sul tavolo la scadenza, ...

Sanità : precari Asp Palermo in piazza per Stabilizzazione : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - precari Asp in piazza domani, mercoledì 26 giugno, a Palermo. Il personale contrattista dell'Azienda del capoluogo siciliano manifesterà, dalle 12 alle 18, dinanzi la sede dell'assessorato regionale alla Salute in piazza Ottavio Zino "per sollecitare l’emanazione di un

Luxottica - nuovo contratto aziendale : Stabilizzazione per 1.150 precari attraverso part time incentivato : nuovo contratto aziendale per gli 11.430 dipendenti di Luxottica. L’accordo è stato firmato dai vertici della società fondata da Leonardo Del Vecchio, dai sindacati di categoria Filctem, Femca e Uiltec e dalle Rsu del gruppo. Tra i punti più importanti la stabilizzazione a tempo indeterminato, a partire dal mese di luglio, di 1.150 lavoratori somministrati. In più sono previsti l’introduzione di un nuovo orario flessibile per coprire i ...

Snals - scuola : in progetto aumento stipendio e Stabilizzazione di altri precari : Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, è intervenuta a Coffee Break su La7, nella puntata incentrata su lavoro, tasse, investimenti e problemi della scuola. Serafini ha illustrato come il sindacato si stia muovendo in favore di università, scuola, Afam e ricerca, argomentando gli esiti dell’Intesa Governo-Sindacati del 24 aprile scorso. Snals, stabilizzazione precari Il segretario Snals ha spiegato che l’accordo raggiunto per ...

Il ruolo dei sindacati nella trattativa per la Stabilizzazione dei precari con 36 mesi : L’accordo per giungere ad una soluzione condivisa per risolvere il problema dei precari con 36 mesi di servizio ha richiesto l’unità di intenti da parte delle diverse sigle sindacali. È proprio grazie a questa ritrovata intesa che il Miur potrà finalmente individuare anche i docenti non abilitati come destinatari di proposte di contratto a tempo indeterminato. “Grazie alla ritrovata unità sindacale si è giunti a dare una ...

Stabilizzazione docenti precari con 36 mesi - aggiornamento : Il Ministero dell’Istruzione ha convocato nuovamente i sindacati Gilda, Snals, Flc Cgil, Cisl e Uil. La redazione di Scuolainforma è in possesso di una anticipazione che riguarda la nuova data per l’incontro tra le parti. Si tratta dell’avviso del capo di gabinetto del Miur, dott. Chinè, in cui viene comunicato l’appuntamento per proseguire la discussione sulla Stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio. ...

Scuola - Stabilizzazione precari : l’accordo sullo sblocca cantieri fa ripartire la trattativa : Il progetto per la stabilizzazione dei docenti precari con 36 mesi di servizio aveva conosciuto un improvviso ed inatteso stop. La causa era la tenuta dell’attuale governo Conte. Un importante aggiornamento circa le frizioni governative tra Lega e M5S è arrivato nella tarda serata di ieri. Per il momento l’intesa tra i due alleati di governo è salva, come riportato da una news di skytg24. La news Dopo una trattativa andata avanti per ...

Stabilizzazione precari a rischio stop se governo cade venerdì : La fase transitoria volta a stabilizzare i docenti precari con 36 mesi di servizio richiesta dalle principali sigle sindacali rischia seriamente di incappare in un brusco stop. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto questa sera una conferenza stampa trasmessa in diretta Facebook. In verità qualche anticipazione in verità qualche anticipazione si era avuta già nel corso della scorsa settimana. Nel frattempo la votazione del decreto ...

Scuola - Bussetti su Stabilizzazione precari : ‘No promesse a vuoto - no campagna elettorale’ : In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha replicato alle critiche rivoltegli in seguito all’annuncio delle misure a beneficio dei precari storici della Scuola. Bussetti rispedisce al mittente le accuse sulle misure a favore dei precari storici della Scuola ‘Questo Governo ha già dimostrato di non fare promesse a vuoto. Noi alle parole facciamo ...

Scuola - Stabilizzazione docenti precari ultime notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...

Stabilizzazione dei docenti precari di II e III fascia : Il giorno dopo l’annuncio di Bussetti, che confermava l’ok del governo sul tema della Stabilizzazione dei docenti precari, non si sono fatte attendere le reazioni dei sindacati, delle principali forze politiche e dei diretti interessati, vale a dire gli insegnanti della II e III fascia delle graduatorie di istituto. Critiche le opposizioni e il principale alleato M5S che parlano di inganno a poche ore dal voto delle europee. Di segno ...