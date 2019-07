Spostiamo il Salone dell' Auto a Milano perché a Torino il clima non è sereno

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) La decisione di spostare ildaha provocato forti contraccolpi nel mondo politico torinese, mettendo sotto accusa l'amministrazione Appendino cui si imputa ‘la nuova perdita' per il capoluogo piemontese. Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, il Comitato organizzatorea manifestazione, che ha portato a700 mila presenze di pubblico, che hanno affollato il centroa città ed il Parco dove per 5 giorni si è svolto ilcon le novità, i prototipi ed anche le storie di 54 casemobilistiche, non vuole entrare nell'ambitoa polemica politica, conferma la formula vincente'evento e si limita a parlarea necessità che si è venuta a creare di “unpiù”. Nel comunicato in cui avete annunciato la vostra decisione si sottolinea la vostra “vocazione innovativa” e il carattere di “grande evento internazionale” ...