Spazio | Russia lancia il telescopio di osservazione Spektr-RG

(Di sabato 13 luglio 2019) Un razzo Proton-M è decollato con successo dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, portando in orbita il-RG: è un osservatorio spaziale il cui lancio permetterà la sostituzione del radio-R (RadioAstron), di cui Roscosmos ha annunciato di aver perso il controllo a gennaio. Il predecessore era statoto nel 2011 per osservare i buchi neri, le stelle di neutroni e i campi magnetici: il successore servirà a studiare lo, ma anche a “completare la mappa del mondo“, secondo Roscosmos. L'articoloildi-RG Meteo Web.

