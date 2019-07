Sorpresona | non manca il lavoro | ma i lavoratori Forse uno sbarco può salvare il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019)ilno i? Avevamo capito che i migranti ci rubassero il pane, che l’Italia fosse oggetto dell’invasione africana contro la quale il governo sta ora valutando l’estrema resistenza mandando in Mediterraneo navi da guerra. Da mesi Giorgia Meloni si sgola: serve il blocco navale! E invece l’agenzia nazionale delle politiche attive (Anpal) comunica che nei prossimi cinque anni le imprese italiane offriranno un posto dia 496mila tecnici e periti con diploma di istituto superiore, ma i candidati latitano. Unioncamere ha già segnalato che il 31 per cento delle aziende ha riscontrato “difficoltà di reperimento” per 1,2 milioni di contratti programmati nei primi tre mesi del 2019 con un fabbisogno insoddisfatto di figure tecniche, scientifiche e ingegneristiche. L’amministrazione delegato di Fincantieri addirittura si dispera perché ha urgente bisogno di ...

