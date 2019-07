Sold out per la cerimonia di chiusura delle Universiadi al San Paolo

UFFICIALE – Napoli-Benevento - derby campano a Dimaro è già Sold-out! : Dimaro prima amichevole tra Napoli e Benevento Domani la prima amichevole del Napoli della nuova stagione, contro il Benevento. A Dimaro c’è il pienone per il primo test pre-campionato contro i sanniti che puntano a tornare in serie A dopo i playoff della passata stagione. Molti tifosi che domani arriveranno in Val Di Sole rimarranno delusi già venduti tutti i biglietti disponibili per la gara che si giocherà alle 17:30. Leggi ...

Pd : Renzi a Milano contro fake news - Elfo già Sold out : Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti”. Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell’organizzazione dell’evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. “Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell’Elfo -dice Scalfarotto all’Adnkronos- e in poco ...

Il Jova Beach Party parte con un Sold out - un matrimonio e qualche punto debole - Jovanotti : “Mi prendo le sacrosante lamentele” : La tappa di Lignano Sabbiadoro ha fatto registrare il tutto esaurito, il Jova Beach Party parte con un sold out in spiaggia degno di nota. Tre i palchi montati: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage. Uno il matrimonio celebrato a Lignano Sabbiadoro, quello di Maria Rosaria e Massimiliano, marito e moglie grazie a Jovanotti, la prima coppia sposata durante il tour estivo dell'artista. "È stato un risveglio di quelli che il mondo appare ...

Inarrestabile il tour di Renato Zero per il nuovo album - altri due Sold out a Milano e Firenze : Il tour di Renato Zero non si ferma più. Dopo le 4 date sold out registrate a Roma e l'apertura di nuovi concerti, gli spettacoli dedicati al prossimo album fanno il pieno anche a Milano e Firenze nelle date del 10 gennaio e del 15 novembre. I biglietti per il Mediolanum Forum di Assago e per il Nelson Mandela Forum non sono quindi più disponibili poiché le date indicate sono già sold out, come le prime quattro che l'artista romano terrà ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di Assago dopo il Sold out di marzo : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Antonello Venditti al Mediolanum Forum di Assago. L'artista romano è quindi pronto a replicare il successo di marzo con un nuovo spettacolo da portare sul palco della grande arena alle porte di Milano, con una sorpresa già annunciata per la data dell'8 marzo. Antonello Venditti sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago il 30 novembre, con Biglietti in prevendita dal 4 luglio alle 16 - su ...

Bayern - già Sold out le gare della stagione 2019/2020 : Bayern Monaco biglietti – E’ stata a dir poco folle la corsa ai biglietti per le partite del Bayern Monaco per la stagione 2019/2020. Anche se la Bundesliga inizierà solamente tra sette settimane, con la prima gara tra Bayern ed Hertha BSC (16 agosto, 20:30 Allianz Arena), il club ha già annunciato che tutte le […] L'articolo Bayern, già sold out le gare della stagione 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

LIGABUE - CONCERTO TORINO OLIMPICO 2019/ Scaletta e biglietti : niente Sold out : CONCERTO LIGABUE a TORINO, Stadio OLIMPICO, 2 luglio 2019: band, biglietti, orari, info utili e tutto ciò che c'è da sapere.

Inter - effetto Conte : la campagna abbonamenti 2019-2020 è già Sold out! : L’arrivo di Antonio Conte, un mercato importante e tanta fiducia nel futuro dell’Inter hanno generato grande entusiasmo fra i tifosi: la campagna abbonamenti 2019-2020 è giù sold out “Un successo straordinario”, la descrizione perfetta che la stessa Inter dà, con una punta di stupore, della campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020, già sold out! In poche ore tutti i posti disponibili sono stati occupati al ...

