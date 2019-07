Softball | Preolimpico 2019 | le convocate dell’Italia Confermato il gruppo degli Europei

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Sono state diramate in giornata leper il Torneo di Qualificazione Olimpica che si svolgerà a Utrecht, in Olanda, dal 23 al 27 luglio. Tale manifestazione mette in palio un unico posto per Europa e Africa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove ilavrà sei posti da allocare tra Giappone padrone di casa, Stati Uniti detentori del titolo mondiale e quattro vincitrici di apposite qualificazioni. Questi i nomi scelti dal manager Enrico Obletter: Andrea Howard Greta Cecchetti Amanda Fama Alice Nicolini Ilaria Cacciamani Marta Gasparotto Giulia Longhi Laura Vigna Fabrizia Marrone Alessandra Rotondo Beatrice Ricchi Elisa Cecchetti Lisa Birocci Erika Piancastelli Le chiamate per Utrecht sono 14, ma i posti a disposizione sono 15: questo perché Obletter ha deciso di riservarsi ulteriore tempo per definire l’ultima convocazione, precisamente con l’attesa fino alla ...

