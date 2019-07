SKY – Svolta Elmas | raggiunto l’accordo tra club Cifre e dettagli

SKY punta alla telefonia mobile. E il mercato è a una svolta : Sky già opera in Gran Bretagna come provider telefonico e Internet (grazie all’accordo con O2). Secondo alcuni organi di stampa in autunno potrebbe diventare un “operatore telefonico” nella rete fissa anche in Italia (utilizzando l’infrastruttura di rete di Open Fiber, società posseduta al 50% da Enel e Cassa Depositi e Prestiti). Se l’ipotesi dovesse concretizzarsi, sarebbe una svolta per il mercato delle telecomunicazioni. Prendiamo spunto ...