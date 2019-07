Sky | Icardi cerca casa Napoli e Juve le uniche possibilità per l’argentino

Sky : Giuntoli chiama Wanda. La porticina di Icardi per il Napoli è aperta : Secondo quanto riferisce Sky, tra il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi ci sarebbe stata una telefonata. Il Napoli, in sostanza, avrebbe sondato il terreno per capire la disponibilità dell’argentino a trasferirsi a Napoli. L’offerta del club di De Laurentiis sarebbe di 60 milioni per il cartellino e di 7,5 milioni più bonus al calciatore, fino ad arrivare a circa 10 milioni. Secondo Sky non ...

Sky : Disinteresse di Icardi per il Napoli. Si pensa a Rodrigo : Come sempre Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Napoli evidenziando tutte le trattative calde, come ad esempio quella di James Rodriguez “Nel giorno del raduno, il profilo Twitter del Napoli pubblica un messaggio enigmatico per annunciare l’arrivo in treno dei ragazzi di Ancelotti. La storia del film racconta di banditi (“il bandito” è il soprannome di James Rodriguez), il regista si chiama James Mangold, la casa ...

Sky – Il Napoli non aspetta solo Icardi : contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto : SKY – Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Grandi manovre in casa azzurra per cercare di dare a Carlo Ancelotti innesti di grande qualità. Il Napoli segue Icardi, ma nel frattempo sonda altre piste per non restare spiazzati qualora le concorrenti dovessero avere la meglio sull’ attaccante ...

Sky : Icardi comincia a prendere in considerazione il Napoli : Mauro Icardi al Napoli. Sarebbe l’operazione dell’estate. Non è facile, perché Icardi al momento non ha ancora in testa il Napoli. Anche se – secondo la redazione di Sky Sport – Icardi sta cominciando a prendere in considerazione l’eventualità Napoli. Lui non vorrebbe lasciare l’Inter e la sua prima scelta è la Juventus che però deve prima piazzare Higuain e Mandzukic. Il Napoli è pronto a un’offerta ...

Sky – Il Napoli preferirebbe Icardi a Lozano : Sky nello speciale sul calciomercato ha parlato anche dell’affare Hirving Lozano per il Napoli, confermando che il Valencia si è intromesso nell’affare e potrebbe creare problemi. Ma il club ha delle priorità e per adesso la prima mossa è quella relativa a James Rodriguez. Secondo Sky però De Laurentiis potrebbe pensare di abbandonare la pista Lozano per investire gli stessi soldi per Mauro Icardi che è in uscita dall’Inter, ...

Sky – Juve con troppi attaccanti in rosa - il Napoli pronto a investire su Icardi : Napoli pronto a investire su Icardi SKY – Juve con troppi attaccanti in rosa, il Napoli pronto a investire su Icardi. Ritorno di fiamma per l’ attaccante argentino che sembrava destinato alla Juve ma che invece è finito in orbita Napoli. Un interesse nato nel 2016, all’ indomani dell’ addio di Gonzalo Higuain e che ogni anno si ripropone. A parlarne sino i colleghi di Sky Sport, Federico Marchetti e Gianluca Di ...

Sky – Icardi aspetta la Juve - ma il Napoli è pronto a spendere 60 milioni più bonus : A Sky si parla di Napoli nello speciale sul calciomercato e Gianluca Di Marzo ha ipotizzato uno scenario interessante tra Inter e Napoli “Paratici ieri a Ibiza per incontrare Wanda Nara. La Juve ha fatto capire che c’è l’interesse per Icardi“. Ma il giornalista sul suo sito ha specificato che in questo momento non ha spazio per chiudere questa operazione per diverse motivazioni: i bianconeri sono impegnati a chiudere per ...

Mauro Icardi alla Roma?/ Scambio con Edin Dzeko : la bomba di calciomercato di Sky : Mauro Icardi obiettivo di calciomercato della Roma? All'Inter andrebbe Edin Dzeko: Di Marzio lancia la bomba di questo pazzo Scambio su Sky.