Sinisa Mihajlovic lascia la panchina del Bologna | è gravemente malato

laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2019) Tegola per ilcostretto a fare a meno del suo allenatore. Il tecnico serbo, riferisce Il Corriere

FOXSportsIT : Il mondo del calcio è con Sinisa #Mihajlovic Addio #Bologna per gravi problemi di salute ?? - Venusias : #Sinisa lo devi disintegrare, così come è accaduto agli ostacoli che hai superato, così come accade ad ogni singolo… - peppe844 : #Mihajlovic #Juventus #FinoAllaFine #ForzaSinisa Oltre i colori e la rivalità calcistica...Se uno non è motivato p… -