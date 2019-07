Sinisa ​Mihajlovic potrebbe lasciare la panchina del Bologna per problemi di salute

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) Sono ore di apprensione in casaFC: Sinisa Mihajlovic sarebbe sul punto dilarossoblu. Le condizioni didell'allenatore serbo destano preoccupazione: Mihajlovic giovedì mattina non è a salito a Castelrotto per la prima fase del ritiro ufficialmente a causa di una sindrome influenzale ma gli esami clinici a cui si è sottoposto avrebbero evidenziato l'esigenza di ulteriori approfondimenti. Secondo quanto emerso, il mister rossoblu sarebbe alla prese con un malessere che lo costringerà a fermarsi per qualche tempo dovendo anche affrontare una terapia d'urto per curarlo: nel pomeriggio, alle 16, sarà lo stesso Mihajlovic a spiegare le proprie condizioniin una conferenza stampa convocata a Casteldebole.

