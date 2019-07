Simona Halep firma l’impresa | è la nuova regina di Wimbledon | Serena Williams ancora

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019)ribalta il pronostico della vigilia e vince la finale di: la tennista romena si impone sucon il punteggio di 2-6 / 2-6.mancal’appuntamento con il record di Slam di Margaret Court Il bello del tennis è che spesso i pronostici della vigilia possono essere ribaltati. Quando si entra in campo, specialmente sul centrale di un torneo prestigioso come, non importa quello che sia successo in passato, quanto pesino le carriere o i trofei in bacheca fra due atlete: conta solo vincere, specie se ci si trova in finale. Capita così che una 23 volte campionessa Slam come, capace di alzare al cielo il Venus Rosewater Dish per 7 volte, venga sconfitta da, per la prima volta in finale ae con appena uno Slam in bacheca. Come detto, il passato non conta nulla: le finali si vincono, non basta ...

