Se pulisci la spiaggia entri gratis al concerto | ancora bufera sul Jova Beach

(Di sabato 13 luglio 2019) Francesca Bernasconi Ma la produzione dell'evento chiarisce: "Malinteso dovuto a cartelli sbagliati" Lavorare aldinotti? Si può fare, ma la paga è pari a un biglietto per l'evento e un buono per panino e bibita. Èpolemica intorno alParty, dopo le proteste dei mesi scorsi. Questa volta, nel centro dellaè finito il reclutamento dei volontari per tenere pulite le spiagge. Secondo quanto racconta La Verità, infatti, a Marina di Cerveteri sono comparsi dei cartelloni che ritraggono il cantante nelle vesti dello Zio Sam, che esorta: "Aiuta a differenziare correttamente i rifiuti e invita gli altri a farlo". Così Lorenzo Cherubini, con l'aiuto di Coop, cerca giovani che aiutino i partecipanti dell'evento a fare la raccolta differenziata. Secondo quanto scritto sul cartellone, i volontari dovrebbero lavorare anche per 16 ore di fila, dalle ...

sehmagazine : Ad #Alghero tre macchine pulisci spiaggia al lavoro di notte. Si accelerano i tempi per rimediare e restituire l'ar… - carlofustone1 : @fattoquotidiano @luciomusolino Entri gratis al Jova Beach Party se pulisci la spiaggia. Poi però non si tiene il concerto. - carlofustone1 : Entri gratis al Jova Beach Party se pulisci la spiaggia. Ma per l’inquinamento sonoro non c’è rimedio. -