Scuola | regionalizzazione ultime notizie | ‘Finalmente Bussetti ha buttato giù la maschera’

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Attilio Fontana ‘Schiaffo violento’ : Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano ‘Il Corriere della Sera’: l’argomento principale, naturalmente, non poteva che essere la regionalizzazione e l’autonomia differenziata. regionalizzazione Scuola, Fontana: ‘Gli insegnanti bravi ci sono anche al Sud’ Fontana non ha nascosto la propria amarezza per la rottura della trattativa. ‘È uno schiaffo ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ecco le parole del premier Conte e di Matteo Salvini : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è espresso sull’importante capitolo dell’autonomia differenziata, questione che sta catalizzando l’attenzione del personale scolastico. ‘Ho aggiornato Fontana sul lavoro che stiamo facendo’ – ha dichiarato il premier dopo la visita alla mostra ‘Genio e impresa’ a Palazzo Lombardia. ‘Vogliamo arrivare in dirittura finale, ci siamo quasi, ci sono ...

Scuola - Pittoni (Lega) : Regionalizzazione non significa pagare meno i docenti : L’intesa di governo rischia di naufragare sulla questione della Regionalizzazione ed in particolar modo sugli stipendi degli insegnanti. Questo era quanto riportava un servizio dell’ansa, dopo il tormentato vertice in Consiglio dei Ministri che si era tenuto ieri sera, dove era deflagrata la polemica tra Salvini e Di Maio culminata con le rispettive dichiarazioni. Il primo che accusava gli alleati di voler sabotare l’intesa e ...

Scuola : Pd - ‘test Invalsi pietra tombale su regionalizzazione’ (2) : (AdnKronos) – “I dati che emergono, inoltre, mettono una pietra tombale -aggiunge Sgambato- sul progetto di regionalizzazione della Scuola avanzata dal governo. Alla luce della fotografia Invalsi, infatti, proseguire su questa strada sciagurata, significherebbe consegnare gran parte del Paese a una desertificazione di prospettive senza precedenti.“Il governo ‘ continua l’esponente dem ‘ non può far finta ...

Scuola : Pd - ‘test Invalsi pietra tombale su regionalizzazione’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – ‘Il divario tra le due Italie fotografato dai risultati delle prove Invalsi dimostra soprattutto due cose. Il Paese non può crescere senza massicci investimenti in istruzione e formazione. Servono risorse per insegnanti e dirigenti, per le dotazioni tecnologiche, per l’edilizia, per gli asili nido, per il tempo Scuola, per il rapporto Scuola-lavoro, per il diritto allo studio.” Lo ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : Di Maio prende posizione : Il tema dell’autonomia differenziata mette ancora una volta uno contro l’altro i due partiti di maggioranza. Il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, è stato chiaro rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla questione: ‘Per me l’autonomia non è il tema, il tavolo si è bloccato sulla regionalizzazione della Scuola. Un bambino – ha detto il leader del partito pentastellato – non sceglie in ...

Regionalizzazione della Scuola : cos’è - pro e contro. Ecco cosa comporta : Regionalizzazione della scuola: cos’è, pro e contro. Ecco cosa comporta Il governo procede a barra dritta sulla cosiddetta Regionalizzazione della scuola: “riuscirà a convincere anche i sindacati” ha dichiarato in queste ore il ministro dell’Istruzione Bussetti. Regionalizzazione della scuola: cosa si intende? Con l’espressione “Regionalizzazione della scuola” si intende un progetto di modifica alle normative vigenti che doterebbe ...

La petizione per dire no alla regionalizzazione della Scuola pubblica : Professione Insegnante ha lanciato la sua petizione contro la regionalizzazione della scuola, illustrando i rischi concreti. In questo momento, la petizione ha superato le 45.000 firme. Chunque può apporre firma, inserendo solo nome, cognome e indirizzo email. La petizione di PI contro la regionalizzazione Nella petizione di PI contro l’autonomia differenziata si cita l’articolo 117 della Costituzione italiana, che recita alla lettera: ...

Perché la regionalizzazione della Scuola è una dichiarazione di guerra contro il Sud : Differenziare gli stipendi dei docenti e del personale ATA nelle scuole, come previsto dalla regionalizzazione della scuola promossa dal Miur, è una dichiarazione di guerra contro l'integrità del sistema scolastico, un modo per aumentare il divario tra regioni ricche del Nord e quelle del Mezzogiorno. Come a dire: prima gli italiani, certo, ma del Settentrione.

Regionalizzazione della Scuola : il sondaggio tra i docenti : Sulla Regionalizzazione il vertice condotto a Palazzo Chigi ieri sera non ha prodotto l’effetto sperato dalla Lega. Le posizioni dei due alleati di governo sono ancora distanti e il presidente Conte ha rinviato il tutto ad una nuova riunione che si terrà giovedì. Di Maio ha già chiarito la posizione del MoVimento 5 Stelle. Senza la garanzia dei Lep (livelli essenziali delle prestazioni) non se ne fa di nulla. L’Italia è una e ...