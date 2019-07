Sassuolo | ufficiale | Francesco Caputo è un nuovo attaccante neroverde

Calciomercato - le ultime : Ramirez allo Spartak Mosca - ufficiale Joronen al Brescia e Toljan al Sassuolo : Non si ferma il Calciomercato. In particolar modo movimento in casa Sampdoria, sono previste per sabato mattina le visite mediche del difensore colombiano Jeison Murillo, l’ex Inter è atteso in Italia e dopo le visite raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro a Ponte di Legno, accordo raggiunto con il Valencia per 2 milioni in prestito e obbligo di riscatto fissato a 12: un’operazione da 15 milioni compresi i bonus. Pronto a ...

Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo : cifre e dettagli dell’affare : La Juventus annuncia l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma la Juventus ha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato Ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Merih Demiral dal Sassuolo per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: ...

Calciomercato Inter news/ Ufficiale l'arrivo di Sensi dal Sassuolo - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie martedi 2 luglio: Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro, ecco il comunicato.

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Stefano Sensi : arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Stefano Sensi, che si trasferisce dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto L’Inter accoglie ufficialmente Stefano Sensi, il club nerazzurro infatti ha reso noto di aver acquisito le prestazione del centrocampista italiano tramite un comunicato apparso sul proprio sito. Ecco la nota: ‘Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l’arrivo di Sala dall’Inter : Cisco in prestito al Pescara : Calciomercato Sassuolo – Il Sassuolo ha ufficializzato una operazione in entrata e una in uscita: il club neroverde ha prelevato dall’Inter a titolo definitivo il difensore classe ’99 Marco Sala. Il promettente giovane arriva nell’ambito della cessione di Sensi ai nerazzurri. Lascia l’Emilia invece l’attaccante del 1998 Andrea Cisco, passato in prestito al Pescara.L'articolo Calciomercato Sassuolo, ...