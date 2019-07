Sant' Enrico II Si celebra oggi 13 luglio il patrono di Polia e delle teste coronate

Scherma - Europei 2019 : Andrea Santarelli in finale! Vittoria nel derby azzurro contro Enrico Garozzo : Prima finale europea della carriera per Andrea Santarelli. Il derby azzurro nella semifinale della prova individuale di spada maschile agli Europei di Dusseldorf è andato all’umbro, che ha sconfitto in semifinale il compagno di squadra Enrico Garozzo con il punteggio di 15-12. Per il nativo di Foligno ora si apre ora la possibilità di conquistare una medaglia d’oro che manca all’Italia in questa arma dal 1981. Molto bravo ...

Scherma - Europei 2019 : Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sognano la medaglia. I due azzurri sono ai quarti : Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo sono ad una sola vittoria dalla medaglia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento a Dusseldorf. I due spadisti azzurri si sono qualificati per i quarti di finale, aprendosi le porte per la lotta al podio nella rassegna continentale. Strepitosa la vittoria di Garozzo nel suo ottavo finale. Il siciliano ha sconfitto nettamente lo spagnolo Manuel Bargues con il punteggio di 15-5 in un assalto che ha sempre ...