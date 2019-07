Salvini minaccia la crisi E si sblocca lo stallo sul decreto sicurezza bis

Salvini minaccia la crisi di governo - poi si sblocca su dl Sicurezza bis : Matteo Salvini arriva a minacciare la crisi di governo. E ieri, dopo una nuova mattinata di tensione alle stelle, si sblocca l'impasse sul decreto Sicurezza bis. Il "problema politico serio" viene risolto, proprio mentre Lega e 5 stelle continuano a darsele di santa ragione, con accuse reciproche che coinvolgono, come gia' successo ieri, anche il presidente della Camera Roberto Fico. Proprio la terza carica dello Stato contribuisce a sciogliere ...

Migranti : Salvini - ‘minacciato da mafia non mi spaventa Carola’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ho a che fare con i Casamonica, con la ‘ndrangheta, la mafia e la camorra e mi spavento per la minaccia di denuncia di qualche viziata tedesca che ha come passatempo quello di infrangere le leggi del nostro Paese?” Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘minacciato da mafia non mi spaventa Carola’ sembra ...

Migranti : Salvini - ‘minacciato da mafia non mi spaventa Carola’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ho a che fare con i Casamonica, con la ‘ndrangheta, la mafia e la camorra e mi spavento per la minaccia di denuncia di qualche viziata tedesca che ha come passatempo quello di infrangere le leggi del nostro Paese?” Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘minacciato da mafia non mi spaventa Carola’ sembra ...

Sea Watch - parla Carola Rackete : "Salvini ha violato i diritti umani" | "Rifarei tutto nonostante la minaccia del carcere" : La comandante definisce il ministro dell'Interno "irrispettoso e inappropriato per un politico di alto livello". Poi attacca: "Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania"

Spagna diffida Open Arms/ Sanchez minaccia Ong : misure più pesanti del dl Salvini : Open Arms diffidata dalla Spagna, misure superiori a quelle previste dal dl sicurezza di Salvini: si parla di multe fino a 900 mila euro.

Matteo Salvini minaccia di costruire un muro anti immigrati tra Italia e Slovenia : Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare dell'immigrazione via terra attraverso il confine tra Italia e Slovenia. Dal 1 luglio inizieranno i pattugliamenti misti delle rispettive forze di polizia, ma il ministro dell'Interno ha annunciato che se non dovesse bastare "non si esclude nessun altro tipo di intervento", compresa la costruzione di "barriere fisiche". Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga conferma che quella delle ...

Sea Watch 3 si spinge davanti al porto di Lampedusa | Salvini minaccia Bruxelles e chiede l'arresto di capitano ed equipaggio : La decisione, scrive l'Ong, è stata presa "non per provocazione, ma per necessità e responsabilità. I naufraghi sono allo stremo". In corso controlli sulla nave

Matteo Salvini minaccia di querelare Luigi Di Maio : la resa dei conti tra vicepremier : Tutto parte da un audio pubblicato da fanpage.it. In un albergo a Terni, durante un' assemblea con trecento attivisti del M5S (la prima di una serie che dovrebbe portare alla riorganizzazione del Movimento), Luigi Di Maio non si tiene. Ce l' ha soprattutto con Alessandro Di Battista, del quale non h

Matteo Salvini minaccia : 'Taglio tasse o saluto e me ne vado' : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è pronto a dimettersi. Il leader del Carroccio, tornato più agguerrito e deciso che mai dal suo breve viaggio negli States, ha tuonato: "Se non abbassiamo le tasse sono pronto a lasciare". Il Vicepremier vuole un taglio da 10 miliardi di euro: "In Italia - ha spiegato intervistato dal Corriere della Sera - serve una riforma fiscale coraggiosa. E' l'unico modo possibile per rianimare l'economia ed è mio ...

La minaccia di Matteo Salvini : “Se non tagliamo le tasse saluto il governo e me ne vado” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha spiegato al Corriere che "anche l'Italia ha bisogno di un approccio di politica economica" come quello americano. Per questo il leader della Lega ha detto di sentirsi "in dovere" di fare una "riforma fiscale coraggiosa". Poi, ha spiegato Salvini, "se non dovessero farmela fare, io saluto e me ne vado".Continua a leggere

"Taglio tasse da 10 mld o addio" E ora Salvini minaccia la crisi : Il vicepremier Matteo Salvini ribadisce la sua forte convinzione: all’Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. "Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado". Segui su affaritaliani.it

Murgia : 'Minacciata di morte e violenza sui social - questo è squadrismo - ma Salvini tace' : Su Facebook c'è un gruppo di sostenitori di Salvini che sta coprendo di insulti e minacce la scrittrice Michela Murgia. Per questa ragione la Murgia in persona ha deciso di denunciare le persone che hanno scritto frasi penalmente rilevanti e, inoltre, ha invitato il Ministro dell'Interno a dissociarsi da certi comportamenti. La scrittrice, in un lungo post, ha spiegato però che questo le pare vero e proprio squadrismo, e che un leader di un ...

Bufera sul gruppo Facebook pro Salvini - minacciata di stupro la scrittrice Michela Murgia : «Speriamo che ti violentano». Di nuovo violenza sul web contro una donna. Ogni giorno un nuovo caso porta a galla un fenomeno strisciante e sommerso fatto di minacce non troppo velate e...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber minaccia di togliere l'audio a Matteo Salvini. Lui : "Faccia come vuole - tanto..." : Scontro durissimo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini a Otto e Mezzo su La7. Scontro ormai atteso come fosse una partita di calcio: la rivalità tra i due è debordante. E così anche nella puntata di mercoledì 5 giugno, il pubblico in attesa delle scintille non è rimasto deluso. Scintille iniziate ancor