Sailor Moon diventerà un film dal titolo “Eternal” | ecco quando arriverà nelle sale

(Di sabato 13 luglio 2019)un. S’intitolerà Eternal (o meglio Pretty GuardiansEternal The Movie), sarà nei cinema nel 2020 e verrà diviso in due parti. Il manga con protagonista la ragazzina guerriera con la divisa della scuola che negli anni novanta ha spopolato prima tra i lettori del fumetto e poi è diventato anime di culto anche in Italia nella versione animata televisiva, avrà la sua extended version su grande schermo come mitologia vuole. Lo ha annunciato la Toei Animation durante l’Usagi Birthday Party 2019 lanciando una sorta di presentazione delle protagoniste come fossero dei titoli di testa (o di coda) del futuro. Cinque le stagioni televisive diviste in Italia sui canali Mediaset più il rilancio sempre a firma Toei nel 2014 con una nuova serie divisa in tre stagioni arrivata in Italia e amata alla follia da ragazzi e non solo. Un’operazione ...

