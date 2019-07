Sabato 13 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Guida tv Sabato 13 luglio : Techetechetè e Gianni Morandi su Rai 1 - Ciao Darwin 7 su Canale 5 : Programmi tv di sabato 13 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Techetechetè Superstar – Gianni Morandi + 22:30 ChimeraRai 2 ore 21:05 Mai giocare con la babysitterRai 3 21:25 Chasing MaverickCanale 5 ore 21:10 Ciao Darwin 7 (replica)Rete 4 ore 21:30 Una vita 1a TvItalia 1 ore 21:10 Jurassic Park: Il mondo perdutoLa7 ore 21:15 Little Murders by Agatha ChristieTv8 ore 20:40 Napoli – Benevento (Amichevole) Nove ...

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 Luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : domani le qualifiche (Sabato 13 luglio). Orari - tv - programma Sky e TV8 : Dopo la giornata riservata alle prime prove libere la F1 è pronta per fare sul serio nella settantesima edizione del GP di Gran Bretagna in corso a Silverstone, con la battaglia che, dopo la terza sessione di prove libere a mezzogiorno, entrerà nel vivo con le qualifiche che definiranno la griglia di partenza per la corsa; nonostante il fuso Orario gli Orari restano quelli tradizionali per l’Italia e il via della sessione decisiva avverrà ...

Previsioni weekend di Paolo Fox : oroscopo domani - Sabato 13 luglio : oroscopo weekend di Paolo Fox: Previsioni domani (13 luglio) segni di Fuoco Come sarà il weekend secondo Paolo Fox e il suo oroscopo di domani? Scopriamolo con i segni di Fuoco (Previsioni tratte dall’app Astri di Paolo Fox). ARIETE: domani chi è nato sotto questo segno vivrà delle belle emozioni. Chi ha avuto delle incomprensioni con il partner potrà fare pace. LEONE: vivranno un certo recupero sentimentale. Il consiglio ...

Social Music City : Sabato 13 luglio ti aspetta una serata imperdibile : Con Joseph Capriati The post Social Music City: sabato 13 luglio ti aspetta una serata imperdibile appeared first on News Mtv Italia.

Meteo - le previsioni di Sabato 13 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 13 luglio Al Nord nuvoloso sul Triveneto e in Emilia Romagna, con temporali locali. Pioggia attesa anche al Centro. Temperature in calo. Sole e tempo sereno al Sud. IL Meteo Parole chiave: Meteo ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Sabato 13 luglio. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, in scena a Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale di Patrizia Giallombardo schiererà i suoi assi, ovvero Linda Cerruti nella finale del solo tecnico (ore 12.00) e alle 04.00 italiane Giorgio Minisini e Manila Flamini faranno il loro esordio nella specialità che ha regalato loro l’oro a Budapest due anni fa. Vi è quindi tanta curiosità circa le prestazioni dei nostri portacolori. Di ...

Tuffi - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Sabato 13 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani alle ore 03.00 italiane prenderà il via un’altra giornata intensa al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud). Day-2 per Mondiali 2019 di Tuffi e tanta Italia protagonista. Si comincerà con i preliminari del sincro 3m uomini, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia protagonisti. A seguire nel sincro mixed dalla piattaforma, Maicol Verzotto e Noemi Batki salteranno per centrare qualcosa di prestigioso, ...

Amichevole Napoli-Benevento in tv su Sky Sabato 13 luglio : Il Napoli è in ritiro nel centro sportivo di Dimaro Folgarida. La squadra di Carlo Ancelotti ha iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2019/20, anche se non è ancora al completo, perché alcuni giocatori si aggregheranno al gruppo un po’ più tardi a causa degli impegni con le nazionali. Tra pochi giorni ci sarà la prima Amichevole per gli azzurri, che affronteranno il Benevento. L’appuntamento con la prima uscita stagionale sarà ...

L'oroscopo di domani Sabato 13 luglio - previsioni 1ª sestina : Leone vola nei sentimenti : L'oroscopo di domani 13 luglio 2019 mette in risalto una giornata particolare, quella relativa alla ripartenza di un nuovo weekend. Dunque, siamo pronti a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale, secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto sarà l'Astrologia, qui applicata ai primi sei segni dello zodiaco. In primissimo piano quindi la giornata di sabato messa 'sottosopra' in relazione ai ...

Sabato Shopping : i consigli per il 13 luglio : ChloreEtro x Luisa WorldBalmainAcchittoHugo x Liam PayneMarzoline x Luisa Via RomaMove Lacoste × GOLF Le FLEUR ReplayNemozenaSiamo quasi arrivati anche alla metà di luglio e la bella stagione ci sta investendo con le sue giornate all’insegna del solleone e dell’afa. Con l’aumento delle temperature si alza anche la voglia di una rinfrescata al guardaroba con un’intensa sessione di Shopping, complici anche i saldi nel pieno ...

Calciomercato Sabato 6 luglio : De Ligt-Juve - ci siamo. Inter - ecco Dzeko. Napoli - James Rodriguez ad un passo : Calciomercato 6 luglio- ecco tutte le trattative di oggi sabato 6 luglio. JUVENTUS– Vicina la fumata bianca per l’affare De Ligt. Il difensore dell’Ajax sarebbe pronto a vestire bianconero. Accordo totale tra il giocatore e i bianconeri, pochi dettagli per l’accordo tra le due società. 80 milioni la richiesta dell’Ajax, circa 65 milioni l’offerta bianconera. […] L'articolo Calciomercato sabato 6 luglio: ...

Ascolti tv Sabato 6 luglio 2019 : I principali dati di ascolto del sabato in tv. Prime Time Su Rai 1 Techetechetè Superstar - Loredana e Mimì Sorelle per sempre ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Il lato oscuro della mia matrigna ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Ogni cosa è illuminata ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 - La resurrezione ha registrato .000 telespettatori, share ...

Ascolti Tv Sabato 6 luglio - vince Techetechetè su Rai 1(17.7%) - Ciao Darwin su Canale 5 (14.3%) : Ascolti Tv Sabato 6 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Techetechetè Superstar – Rai 1 – 2.54 milioni e 17.7%Il lato oscuro della mia matrigna – Rai 2 – 1.01 milioni e 7.1%Ogni cosa è illuminata – Rai 3 – 600 mila e 4.5%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – milioni e 14.3%Una Vita – Rete 4 – 727 mila e 5.5%Jurassic Park – Italia 1 – 713 mila e 5.3%Little Murders – La7 – 301 mila e 2.9%Igor il Russo – Un Killer in Fuga – Tv8 – ...