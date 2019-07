Rocco Petrone | l’italoamericano che ci ha portati sulla Luna

wired

(Di sabato 13 luglio 2019) È un’alba dinuova quella del 16 luglio 1969, un mercoledì di mezza estate destinato a scrivere la storia., che non ha quasi dormito, sta guardando quello spicchio luminoso nel cielo, consapevole che dove sono nati i suoi genitori, a migliaia di chilometri di distanza, in Basilicata, lacrescente è d’auspicio per le grandi imprese. Quarantatré anni, ingegnere meccanico, un metro e novanta per 100 chili,è noto come “il computer con l’anima“, anche se per i suoi collaboratori più stretti rimane la “tigre di Cape Canaveral“. Ed è proprio lì, a Cape Canaveral, chesi dirige poche ore dopo (un documentario su di lui,italiana, lo troverete su History Channel il 18 luglio alle 22:40). Quindi, qualche minuto prima delle 9:00, come fa sempre comincia nervosamente a gironzolare per la fire room numero 1, ...

