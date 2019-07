Roberto Speranza | No al muro di incomunicabilità con M5S Pd cambi | o la destra al

huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019) “Non dobbiamo arrenderci aldi incomunicabilità che si è alzato tra il nostro campo e il Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno,, durante la sua relazione all’Assemblea nazionale “Diventare l’alternativa” in corso a Roma. “La verità la conosciamo tutti, dal 2013 in poi loro hanno preso una parte significativa dei nostri voti, hanno raccolto, specialmente nel 2018, un consenso in uscita dal centrosinistra di chi voleva dire no alle politiche sbagliate fatte dagli ultimi governi a guida Pd. Ora, nel 2019, i cinque stelle hanno perso 6 milioni di voti rispetto all’anno precedente, eppure quasi nessuno rientra nel nostro campo. Come è possibile?”.“Il Pd, che è il principale partito del centrosinistra che fa? Se non sia radicalmente ...

