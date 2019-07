Roberta Ragusa | dopo la condanna di Antonio Logli | resta il mistero sulla fine della donna

Roberta Ragusa - la confessione all'amica : "Sara incinta di due mesi" : Marco Della Corte Un'amica di Roberta Ragusa ha dichiarato: "Mi disse di essere preoccupata perché Sara era al secondo mese di gravidanza", la testimonianza ricordata a "Chi l'ha visto?" Una decina di giorni prima della sua scomparsa avvenuta nel gennaio del 2012, Roberta Ragusa avrebbe confidato ad un'amica, Simona, la sua preoccupazione per Sara Calzolaio, che all'epoca sarebbe stata incinta di due mesi. Ragusa non era ovviamente a ...

Quando Roberta Ragusa disse all’amica : “Sara Calzolaio è incinta di 2 mesi” : “Mi disse di essere preoccupata perché Sara Calzolaio era al secondo mese di gravidanza". A parlare è un'amica di Roberta Ragusa alla quale la donna aveva raccontato con naturalezza di dover cercare una sostituta che l'avrebbe aiutata al posto di Sara nella gestione dell'autoscuola. La testimonianza è stata ricordata da Chi l'ha visto nel servizio di ricostruzione sulla sentenza definitiva a carico di Antonio Logli.Continua a leggere

Roberta Ragusa : Antonio Logli condannato - la ricostruzione della vicenda : Roberta Ragusa: Antonio Logli condannato, la ricostruzione della vicenda Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, è stato condannato in Cassazione a scontare venti anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. La donna scomparve nel nulla nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e, a distanza di circa sette anni, il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Il legale di Antonio Logli ha contestato la sentenza e continua ad ...

Omicidio Roberta Ragusa - Antonio Logli condannato verrà licenziato dal Comune : Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Sergio Di Maio, ha annunciato l'avvio dell'iter di licenziamento del marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, condannato in Cassazione per l'Omicidio e la distruzione del cadavere della moglie. Logli è dipendente del Comune: “Lo licenzieremo non appena avremo in mano tutte le carte necessarie”.Continua a leggere

Antonio Logli condannato per l'omicidio di Roberta Ragusa/ "Non ho fatto nulla" : Antonio Logli è stato condannato per l'omicidio di Roberta Ragusa, per la Cassazione è colpevole. Lui continua a proferirsi innocente

Scomparve una notte di 7 anni fa : Roberta Ragusa uccisa dal marito che distrusse il corpo : Antonio Logli si trova nella casa circondariale livornese 'Le Sughere: dopo la condanna definitiva ha trascorso la notte in carcere relativamente tranquillo, ma ribadendo di essere innocente. La sua detenzione è appena agli inizi: l'uomo, 56 anni, deve scontare 20 anni di reclusione per aver ucciso la moglie Roberta Ragusa e distrutto il cadavere mai trovato. Intorno alle 21 e 30, infatti, dopo una Camera di Consiglio durata 11 ore, la ...

Roberta Ragusa - il marito Logli in carcere si dispera e continua a ripetere : «Sono innocente» : Roberta Ragusa, il marito Antonio Logli in carcere a Livorno si dice innocente. «Tutto sommato è tranquillo anche se continua a ripetere di...

Roberta Ragusa - Logli in carcere si dispera e continua a ripetere : «Sono innocente». Il Comune lo licenzia : Antonio Logli in carcere si pronuncia innocente. «Tutto sommato è tranquillo anche se continua a ripetere di essere innocente» Antonio Logli dopo la sua prima notte trascorsa in...

"Sono disperato" : prima notte in carcere per Antonio Logli - marito di Roberta Ragusa : L'uomo, condannato a 20 anni di reclusione per l'omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e la distruzione del suo...

Roberta Ragusa - SENTENZA ANTONIO LOGLI : COLPEVOLE/ Imputato in carcere a Livorno : ROBERTA RAGUSA, SENTENZA ANTONIO LOGLI: secondo la Cassazione è COLPEVOLE dell'omicidio. Imputato in carcere a Livorno dalle 23:00

Omicidio Roberta Ragusa : Cassazione conferma 20 anni a Logli : La Corte di Cassazione ha confermato i 20 anni di reclusione per Antonio Logli, accusato di aver ucciso e poi distrutto il cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa dalla sua casa di Gello, a San Giuliano Terme (Pisa) nel 2012 e non è stata mai più ritrovata. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della difesa di Logli, confermando così la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze nel 2018.Antonio Logli ...