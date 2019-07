Ritrovato il corpo dell’operaio disperso a Taranto per il maltempo : era vicino alla cabina comandi : E’ stato Ritrovato pochi minuti fa il corpo, ovviamente senza vita, di Cosimo Massaro, operaio gruista di Fragagnano caduto in mare con la gru sulla quale stava operando. L’uomo, al momento dell’incidente, si trovava sul quarto sporgente portuale del sidierurgico ArcelorMittal, ex Ilva. La tragedia è’ avvenuta mercoledì a causa di una tromba d’aria. Massaro era stato dichiarato disperso. Il corpo è stato Ritrovato ...