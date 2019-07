Renzi | Da Salvini ed i suoi collaboratori alto tradimento

Renzi torna leader del Pd e attacca la Lega : tovarisch Salvini : Matteo Renzi nel primo giorno della grande Convention dei suoi comitati civici a Milano torna a parlare da leader del

Fondi russi alla Lega - Renzi attacca : “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è alto tradimento. Salvini chiarisca” : “Se quei soldi un sovranista che stava con Salvini li ha chiesti ad una potenza straniera, questo è alto tradimento”. Dal palco del teatro Elfio Puccini di Milano Matteo Renzi attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini sul caso degli audio pubblicati da Buzzfeed: “Se non lo capisce in italiano, glielo dico in russo, vogliamo “Glasnost” ovvero trasparenza” L'articolo Fondi russi alla Lega, Renzi attacca: “Se Savoini chiese ...

Renzi contro Salvini : “Non sa cos’è legalità - se Lega ha chiesto soldi ai russi è alto tradimento” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e la Lega per la vicenda dei presunti fondi russi al Carroccio: "Se quei soldi uno che stava con Salvini li ha chiesti, questo è alto tradimento nei confronti del nostro paese". Parlando del ministro dell'Interno Renzi aggiunge: "Salvini non sa cos'è la Legalità".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Tovarish Salvini - glasnost" : “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perché Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news.L’ex premier, riferendosi all’inchiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega, continua: “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia ...

Lega : Renzi - ‘da Salvini e suoi collaboratori alto tradimento’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia perso quei soldi, 65 milioni di dollari, ma il punto è che membri della deLegazione del vicepremier Salvini quei soldi ai russi li hanno chiesti. Se li hanno presi è corruzione internazionale e se li hanno chiesti questo è alto tradimento e su questo alto tradimento a Salvini e ai suoi collaboratori bisogna chiedere spiegazioni”. Lo dice Matteo ...

Migranti : Renzi - ‘Salvini non sa cos’è legalità’ : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perchè Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news. L'articolo Migranti: Renzi, ‘Salvini non sa cos’è legalità’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Gianluca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

Governo : Renzi - ‘ha ragione Salvini - così non si va avanti…’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Siamo sempre davanti a un Truman show. Questi litigano dalla mattina alla sera. Ha ragione Salvini: così non si va avanti…”. Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai 1.L'articolo Governo: Renzi, ‘ha ragione Salvini, così non si va avanti…’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Lega : Renzi - ‘finanziamenti da petrolio russo? Salvini chiarisca subito’** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “O questa è una Fake News o questo è uno scoop clamoroso. Usare il petrolio russo per finanziare la Lega? Sarebbe pazzesco. L’unico che può chiarire è Salvini: deve chiarire lui, subito”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter rilanciando un post di BuzzFeed News nel quale si parla di una registrazione tra agenti russi e un collaboratore del ministro Matteo Salvini nella quale si negozierebbe ...

