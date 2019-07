Rapina a Ounas dopo Frosinone-Napoli | domiciliari per cinque tifosi ciociari

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Questa mattina gli agenti della Digos di, in collaborazione con quelli di Roma, hanno messo agli arresti. Sarebbero loro i responsabili dellaaggravata subita da Adamil 28 aprile, al termine della partita contro ilin trasferta. Idovranno adesso rispondere diaggravata. Sono stati sottoposti a Daspo per 5 anni. Il 28 aprile fu una data turbolenta. Nel pomeriggio, si diffuse tra ila falsa notizia di un furto di bandiera ad opera dei napoletani. La cosa scatenò tensione e scontri in via Fabi dove erano parcheggiate le auto dei napoletani. Le forze dell’ordine furono costrette ad interventi di alleggerimento per contenere gli animi dei più facinorosi. Fu proprio in quel frangente che un gruppo di, tornando verso lo stadio, trovòche, con ancora indosso la divisa del ...

