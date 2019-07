Qui Dimaro. Sessione leggera fra torelli indicativi e lavoro d’attacco : Uno stadio di Carciato stracolmo, anche sulle tribunette naturali ai lati del campo, ha accolto con un boato l’ingresso dei calciatori pronti a lavorare per l’ottavo giorno di ritiro. lavoro leggero – e ridotto rispetto alla solita durata – per gli azzurri che oggi pomeriggio faranno il loro esordio ufficiale stagione contro il Benevento. Iniziale riscaldamento sulla pista di atletica per gli uomini di Ancelotti, forti ...

Qui Dimaro. Carciato gremito di tifosi. Ovazione dei tifosi per Davide Ancelotti : Comincia l’ottavo giorno di ritiro per il Napoli e Dimaro. In campo alle 11.00 gli azzurri per l’ultimo allenamento prima dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Benevento. In campo Davide Ancelotti per preparare la seduta mattutina. Ovazione dei tifosi che gremiscono gli spalti del campo di Carciato già dalle 10.00 per il vice-allenatore del Napoli. Davide, sorpreso, sorride e ringrazia per gli applausi ...

Qui Dimaro. Sogni - certezze ed esperimenti dopo la prima settimana di ritiro : Veloce come uno scatto dell’attuale Ghoulam, sempre più tirato a lucido, è già andata via la prima settimana di lavoro degli azzurri qui in Trentino. Un ritiro che da domani entra nel vivo con il rientro a scaglioni dei big arrivati dalle vacanze; Hysaj, Mário Rui, Mertens, Milik e Zielinski sono già qui. La qualità del gioco. Nonostante la rosa ridotta, in questi primi 7 giorni Carlo Ancelotti ha comunque lavorato alacremente con il suo ...

Qui Dimaro. Milik non perde tempo - il polacco subito a lavoro da solo : Non solo Dries Mertens, quest’oggi a Dimaro Folgarida è arrivato anche Arkadiusz Milik. Il centravanti ex Ajax è giunto proprio come il belga nelle ultime ore qui in Trentino. Ulteriormente responsabilizzato da Carlo Ancelotti nella prima conferenza-stampa stagionale, Milik dopo la foto di rito con Mertens negli spogliatoi dell’impianto di Carciato non ha perso tempo. Divisa ufficiale, sguardo sorridente e sereno, è entrato in campo ...

Qui Dimaro. Settimo giorno di allenamento - Mertens c’è ma non si vede : Dopo ore intense di pioggia, c’è nuovamente il sole sul cielo di Dimaro Folgarida, per il Settimo giorno di ritiro del Napoli. L’unica seduta di allenamento giornaliera si è aperta senza Dries Mertens – il belga giunto qui poche ora fa non ha partecipato alla seduta – e con alcuni giovanissimi aggregati dalla Primavera subito in campo per allenare su tiri e palle inattive i portieri, con Alessandro Nista a dare le ...

Qui Dimaro. Ancora un pomeriggio d’attacco per il Napoli : È durata poco più di un’ora la seduta d’allenamento pomeridiana del Napoli quest’oggi, sotto una pioggia scrosciante. Gli azzurri, dopo una breve riunione tecnica post-riscaldamento, sono entrati in campo Ancora una volta partendo subito con l’esercizio sulla pressione offensiva. Esercizio che si è poi trasformato in una partitella senza porte e a campo ridotto: scambi stretti e disimpegni rapidi, sempre nel segno della ...

Qui Dimaro. Difesa sotto torchio in attesa di Kostas Manolas : Con le parole di Aurelio De Laurentiis commentate in ogni angolo di Dimaro Folgarida, è iniziato il sesto giorno di ritiro del Napoli. Gli azzurri intorno alle 10:30 sono entrati sul rettangolo di gioco per cominciare la seduta di allenamento dopo la consueta tappa nella palestra mobile. Si parte subito con un nuovo esercizio. La squadra si divide in due gruppi da 9 calciatori riuniti in cerchio mano nella mano, si parte dall’out del campo ...

Qui Dimaro. Pomeriggio d’attacco per gli uomini di Ancelotti - è sempre più 4-2-3-1 : Termina il quinto giorno di ritiro per il Napoli. Gli azzurri, quest’oggi fra sole cocente e vento fortissimo, hanno svolto nel Pomeriggio la seconda seduta di allenamento. Tantissime le persone presenti sulle tribune di Carciato questo Pomeriggio, il primo vero “tutto-esaurito” di questo pre-campionato. Tanto anche l’entusiasmo e i cori di preghiera dei tifosi a Giuntoli per l’acquisto di James Rodríguez, il ...

Qui Dimaro. Ancelotti si fa sentire e mette a punto la difesa : Quinto giorno di ritiro per il Napoli. La squadra di Carlo Ancelotti è arrivata intorno alle 10 sul campo di Carciato per iniziare con il consueto riscaldamento fra palestra e pista d’atletica. Seduto in panchina come osservatore d’eccezione Cristiano Giuntoli, il ds partenopeo è arrivato nelle ultime ore qui a Dimaro. Dopo la fase di attivazione la squadra ha effettuato l’oramai canonico torello “sui-generis” e poi ...

Qui Dimaro. È arrivato Cristiano Giuntoli : Da James Rodriguez a Icardi, da Lozano a Rodrigo, passando per Elmas e Veretout. Mentre il calciomercato impazza sulla bocca di tutti qui a Dimaro, tifosi e addetti ai lavori che lanciano nomi e trattative vere o presunte, nelle ultime ore è arrivato nella cittadina dolomitica Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli – che in molti credevano ancora in Spagna – è la sorpresa del primo allenamento odierno degli azzurri. ...

Qui Dimaro. Seduta unica con lavoro specifico sulle palle inattive : Fra notizie di mercato oramai rumorose come un martello su un gong, e una Dimaro Folgarida che si riempie sempre più di tifosi azzurri, è iniziata la quarta giornata di lavoro del Napoli. Una giornata che, almeno per i calciatori, è sicuramente low-energy dato il primo pomeriggio libero in questo ritiro. Solita partenza in palestra, con riscaldamento e lavoro specifico nuovamente su postura ed equilibrio. Dopo un breve torello in campo, i ...

Qui Dimaro. Sabbia e arcobaleno sul finale di giornata : Annunciata da Ancelotti questa mattina in conferenza, con tanto di specifiche argomentazioni sul suo utilizzo e i suoi vantaggi, la vasca di Sabbia ha fatto ufficialmente questo pomeriggio il suo ingresso nel ritiro del Napoli 2019/2020. Utilizzata come defaticante prima per una parte di calciatori, poi come rinforzante del tono muscolare con esercizi specifici sul finale della seduta. Una seduta incentrata principalmente sul lavoro difensivo ...

Qui Dimaro. Verdi protagonista nell’allenamento mattutino : Terzo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per gli azzurri. Anche quest’oggi doppia seduta per gli uomini di Ancelotti che stamattina poco dopo le 10 si sono ritrovati nuovamente sul campo di Carciato. Consueto lavoro in palestra iniziale, con ancora una volta esercitazioni di postura ed equilibrio, successivamente i calciatori sono entrati in campo al completo, anche con Roberto Inglese che ieri aveva svolto lavoro differenziato. Dopo un ...

Qui Dimaro. Ghoulam stakanovista ciclista mattiniero : Superato il doppio infortunio, e trascorsa in agrodolce l’ultima stagione in azzurro, Faouzi Ghoulam è mentalizzato al pieno recupero per tornare ad essere quello splendido terzino mancino ammirato fino a due anni fa in maglia azzurra. Il calciatore franco-algerino, che ha rinunciato alla Coppa d’Africa con l’Algeria pur di essere qui in Trentino fin dall’inizio, è fra i più attivi in questi primi giorni di ritiro. Un ...