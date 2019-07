Quel filo rosso che collega i diavoli della Bassa ai demoni di Bibbiano

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Costanza Tosi Dopo venti lunghi anni dallo scandalo dei "" unpotrebbe unire le indagini di questo caso ale dell’inchiesta “Angeli e" “Angeli e” come “Veleno”, il caso, ripercorso da Pablo Trincia, che alla fine degli anni Novanta ha scosso l’Italia. Anche allora i bambini sarebbero stati plagiati per poi venire allontanati dalle loro famiglie grazie a finte accuse e falsi pretesti. Sono questi i dati principali dell’inchiesta sui “modenese”. Un film già visto. La storia risale alla fine degli anni novanta. Tra il 1997 e il 1998, 16 bambini vennero allontanati dalle proprie famiglie su indicazione dei servizi sociali. L’accusa mossq contro i genitori era raccapricciante. I bambini sarebbero stati infatti vittime di una rete satanica di pedofili. Una setta che avrebbe costretto i minori a compiere atti ...

AntonioQuaran18 : RT @lloucin: Vorrei trovare il capo di quel filo che lega tutte le anime che danzano in questo posto. Perché qualcosa di comune ci dev’esse… - IlFicca : @Voormas No vabbè la seconda corre su un filo molto sottile di 'pare che non abbia senso ma ce l'ha' poi a na certa… - ValerioMinnella : @AB_palla @d_n_andrea @CarloCalenda >> lì sono quel filo meno ladri. Quel tanto che basta per mettere in piedi le c… -