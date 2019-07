Programmi TV di stasera | sabato 13 luglio 2019 Su Rai1 speciale Techetechetè dedicato a

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 12 luglio : La sai l'ultima? e Chicago Med : Le proposte televisive di oggi, venerdì 12 luglio 2019: scopriamo cosa andrà in onda Stasera in TV su Mediaset con la dettagliata guida ai Programmi.

Programmi TV di stasera - venerdì 12 luglio 2019. Su Rai2 «La vendetta della sposa» : La vendetta della sposa Rai1, ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – Replica Rai1 replica Signore e Signori Al Bano e Romina Power, lo show che ha visto la celebre coppia esibirsi il 29 maggio 2015 in Italia, dopo 20 anni, nel prestigioso palco dell’Arena di Verona. Al Bano e Romina Power, accompagnati da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e con un corpo di ballo di 40 elementi, si sono esibiti con tanti altri ...

Programmi TV di stasera - giovedì 11 luglio 2019. Su Rai2 ultimo appuntamento con «Un’estate fa» : Pupo e Diana Del Bufalo Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. La mia giustizia: Mentre i Carabinieri indagano sull’omicidio di un avvocato affermato, Don Matteo scopre una verità sul passato di Sofia, che la ragazza non conosce. La notte dell’anima: Don Matteo si reca in un monastero per un ...

Programmi TV di stasera - lunedì 8 luglio 2019. Su La7 al via «Astronaut Wives Club» : Astronaut Wives Club Rai1, ore 21.25: Non sposate le mie figlie Film di Philippe De Chauveron del 2014, con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Prodotto in Francia. Durata: 97 minuti. Trama: Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura prova ...

Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 7 luglio : Un passo dal cielo e il reboot di Streghe : Cosa verrà trasmesso Stasera in TV sulla Rai? Eccovi la dettagliata guida dei Programmi televisivi di oggi, domenica 7 luglio 2019.

Stasera in TV Mediaset/ Programmi oggi 7 luglio : film Vittoria e Abdul e Quarto Grado : Stasera in TV Mediaset, quali i Programmi di oggi, domenica 7 luglio 2019? Tanto Cinema e attualità nel prime time sulle principali reti.

Programmi TV di stasera - domenica 7 luglio 2019. Su Canale 5 in prima tv Vittoria e Abdul : Vittoria e Abdul Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 4 – Replica Fiction di Jan Maria Michelini del 2016, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Munoz Morales, Fedez. Prodotta in Italia. Trama: A San Candido arriva il nuovo capo della forestale, Francesco Neri, e una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, lei cerca con fatica di portare avanti il ...

Programmi TV di stasera - sabato 6 luglio 2019. Rai 1 omaggia Mia Martini e la sorella Loredana Bertè : Loredana Bertè e Mia Martini Rai1, ore 20.35: Techetechete Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre Le Teche omaggeranno Mia Martini, detta Mimì, e Loredana Bertè, sorelle calabresi unite, oltre che dalla parentela, dalla stessa professione e dalla stessa data di nascita, anche se in anni diversi: 20 settembre. Le due grandi artiste saranno eccezionalmente accostate, in uno speciale di 120 minuti, durante il quale sarà possibile ...

Programmi TV di stasera - venerdì 5 luglio 2019. Romina Power ospite «contemporaneamente» a «Una Voce per Padre Pio» e «La sai l’ultima?» : Romina Power ospite a La sai l'ultima? Rai1, ore 21.15: Una Voce per Padre Pio Rai1 propone Una Voce per Padre Pio. Questa sarà un’edizione speciale per il programma, nato da un’idea di Enzo Palumbo che compie 20 anni di televisione e racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. Flavio Insinna sarà il padrone di casa per un’ appuntamento che ...

Programmi TV di stasera - giovedì 4 luglio 2019. Su Rete4 al via gli speciali di «Fuori dal coro» : Mario Giordano Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’amore sbagliato: Una ragazzina si ritrova ad essere vittima di un atto di bullismo e dalle indagini esce fuori una insospettata verità. Mentre il PM Nardi chiede aiuto a Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata che è tornata a Spoleto per ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 3 luglio 2019. Su Italia 1 gli anni ‘80 rivivono con «E.T. l’extraterrestre» : E.T. L'Extraterrestre Rai1, ore 21.25: SuperQuark La seconda puntata di SuperQuark si aprirà con il documentario naturalistico della BBC, della serie dedicata alle “Dinastie”. Girato nella baia dell’Atka, sulla costa dell’Antartide, in un ambiente ostile e dominato dal gelo, dove la sopravvivenza non è affatto scontata, mostrerà come i pinguini imperatore, quando tutti gli altri animali abbandonano il continente, uniscano le loro forze per ...

STASERA IN TV - RAI/ Programmi oggi 2 luglio : Storie Maledette e The Resident : STASERA in TV Rai, ecco la programmazione completa di mercoledì 3 luglio 2019: da Franca Leosini con 'Storie Maledette' ai nuovi episodi di 'The Resident'

Programmi TV di stasera - martedì 2 luglio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con «The Resident» : The Resident Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×4 – Crisi d’identità: A causa dei forti tagli al budget, l’accettazione del Pronto Soccorso finisce nelle mani di un’infermiera inesperta, che si dimostra subito incapace di gestire le emergenze. Con l’arrivo in ospedale di molte vittime di un grave incidente stradale, la ragazza, al suo primo giorno di lavoro, si rende suo malgrado colpevole della morte di un ragazzo e di ...

STASERA IN TV - RAI/ Programmi oggi 1 luglio : 'Pretty Woman' e guida ai canali minori : STASERA in TV Rai, ecco le proposte di oggi lunedì 1 luglio 2019: la guida al prime time con film, serie TV e Salvo Sottile alla scoperta della notte.