Polizia | arrivano le nuove mostrine Lo sfogo | “Si staccano col caldo” Sindacato

(Di sabato 13 luglio 2019) “A poche ore dall’entrata in vigore dei tanto chiacchierati nuovi distintivi di qualifica, ci sono giunte foto e segnalazioni dei ‘nuovi’ gradi già scollati per via del caldo. È una vergogna infinita”. Commenta così Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, quello che ilha sempre definito “uno spreco di inutile di ben 5 milioni di euro“. “Una somma enorme sprecata per questi nuovi distintivi che, oltre a non piacerci, cancellano la storia dell’istituzione delladi Stato, generano confusione tra le qualifiche nell’ordine gerarchico interno e non sono compatibili, in termini di proporzioni, con alcune divise. Come Sap – aggiunge Paoloni – ci siamo opposti sin da subito, abbandonando, all’epoca, anche il tavolo appositamente istituito. Eravamo e siamo ancora del parere, che quelle somme avrebbero potuto essere ...

