Plastic River | quando l’arte è al servizio dell’ambiente e della tutela del Pianeta

Adidas : entro il 2024 tutto il poliestere utilizzato arriverà dalla Plastica recuperata dai mari : La collaborazione tra Adidas e l'organizzazione Parley for the Oceans sembra proseguire davvero a gonfie vele. Dopo i 5 milioni di paia di sneaker prodotte lo scorso anno utilizzando plastica raccolta dalle acque dei mari, il marchio sportivo ha deciso per questo 2019 di spostare ulteriormente in avanti il proprio obiettivo: entro la fine di dicembre, infatti, le scarpe realizzate in questa modalità amica dell'ambiente saranno ben ...