Per gli introiti da sponsor segno apparentemente negativo per i top club come il Napoli

Da Londra a New York in meno di 4 ore : la rivoluzione degli aerei suPersonici che rispettano l’ambiente. Primi voli dal 2020 [GALLERY] : Immaginate quanto sarebbe rivoluzionario volare tra Europa e Stati Uniti in poche ore. Non renderebbe solo i viaggi di lavoro più fluidi, ma altererebbe interamente il modo in cui viaggiamo o andiamo in vacanza. La startup americana Boom Technology sta lavorando al progetto Overture, successore dei Concorde. Come volo veloce, la compagnia sta anche promettendo di renderlo più accessibile per un’ampia gamma di viaggi tra Europa e Stati Uniti. ...

“Chiuso Per Mondiali” sabato 13 luglio. “Per il traguardo dove devo andare?” Dal Sudan la storia più bella. I pronostici della velocità in piscina : FONDO ROMANTICO Sveglia puntata alle 00:50, inizia così il mio mondiale per seguire le gare del nuoto in acque libere, in attesa del nuoto in corsia. Orario spostato rispetto al programma iniziale che prevedeva una sveglia alle 3, ma noi italiani ringraziamo l’organizzazione. Si comincia con la 5 km al maschile che vede al via Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Andiamo subito al risultato finale con l’ungherese Rasovsky, super favorito della ...

Sebastian Vettel F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono mancati ritmo e velocità - sPeravo meglio del sesto posto” : Sebastian Vettel ha faticato terribilmente durante le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un deludente sesto posto, ampiamente distaccato dal pole-man Valtteri Bottas ma lontano anche dal compagno di squadra Charles Leclerc che si è inventato un giro di lusso a Silverstone concludendo in terza posizione. Ci si poteva aspettare qualcosa in più da parte del ...

INCIDENTE ALCAMO Per DIRETTA FACEBOOK?/ Padre posta video - poi schianto : morto figlio : INCIDENTE mortale ad ALCAMO, sull'A29: Padre alla guida di una Bmw sbanda e perde il controllo. Morti i due figli, lui è grave in ospedale

Casting Per 'La terra dei figli' - prodotto da Indigo Film - e Amika Talent Show : Sono attualmente aperte le selezioni per un Film diretto dal regista Claudio Cupellini e prodotto da Indigo Film, le cui riprese verranno effettuate nei prossimi mesi tra Lazio, Emilia Romagna e Veneto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori, ballerini, comici e cantanti, senza limiti di età, per realizzare la nuova edizione del programma televisivo Amika Talent Show. 'La terra dei figli' Sono attualmente ...

Francesco Sarcina : "Sì - mia moglie mi tradì con Riccardo Scamarcio. La pubblicità ha riaPerto la ferita" : La notizia, resa nota da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, era di ieri: il matrimonio tra Francesco Sarcina, cantante famoso per essere il leader de Le Vibrazioni, e la fashion blogger Clizia Incorvaia è terminato anche a causa di un tradimento di lei con Riccardo Scamarcio, tra i migliori amici del cantante, suo testimone di nozze.Oggi, Il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al cantante e chitarrista milanese che si è ...

L’amore di Costanza Caracciolo Per Bobo Vieri : “Non potevo avere di meglio accanto a me” : In occasione del suo 46esimo compleanno, la ex Velina ha rivolto a Christian Vieri, suo marito dalla scorsa primavera e padre di sua figlia Stella, un messaggio pieno d'amore: "Starti accanto non è poi così facile, ma quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile".Continua a leggere

“Quando gli italiani sfondarono il fronte nemico a Caporetto” : l’errore in un libro Per le scuole. Donazzan : “Testo ritirato dal mercato” : “Quando gli italiani sfondarono il fronte nemico a Caporetto”. Sì, avete letto bene. Un errore macroscopico sulla prima guerra mondiale. Una robaccia brutta da bocciatura senza appello già alle scuole medie. Invece, la frase incriminata è stata stampata e distribuita nelle scuole italiane proprio su un libro di storia. Lo ha scoperto l’assessore all’istruzione della regione Veneto, Elena Donazzan, ex Forza Italia, lanciando un post su ...

Perché da oggi molti biglietti Trenitalia costano due euro in più : Da oggi, 13 luglio 2019, sui treni di Trenitalia Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, in tutte le classi, scegliere...

Segrega compagna e figlia in casa Per 5 anni. La polizia lo scopre dopo un incidente d'auto : Ubriaco rimane ferito in un incidente stradale e la polizia scopre, risalendo alla proprietaria dell’auto, che teneva Segregate in casa la compagna e la figlia minorenne.Un trevigiano di 50 anni è stato così arrestato dalla polizia per maltrattamento in famiglia, sequestro di persona, lesioni e rapina. Nel corso del ricovero all’ospedale dopo l’incidente, l’uomo era stato trovato in stato di forte ...

Temptation Island anticipazione : Filippo Bisciglia si commuove Per una coppia - : Riccardo Palleschi Nella prossima puntata di Temptation Island ci sarà da piangere, Filippo Bisciglia ha ammesso di essersi commosso per una coppia Nella nuova edizione del programa prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island, ci sarà una coppia che farà commuovere Filippo Bisciglia. E' stato lo stesso presentatore a rivelare l'aneddoto, ammettendo di essere una persona sensibile che si commuove facilmente. Le ultime lacrime il ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune Per gli spazi : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Stefanel lascia la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e il Comune, fa sapere una nota, ha pronto un nuovo bando per assegnare i negozi. Il gruppo dell’abbigliamento, per cui il Tribunale di Venezia ha dichiarato qualche giorno fa lo stato d’insolvenza, occupa attualmente due unità commerciali di Piazza Duomo 21, per un totale di 568 metri quadrati, che saranno suddivisi in due ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune Per gli spazi (3) : (AdnKronos) – Più in generale, l’aggiudicazione degli spazi avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un’offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) e di un’offerta economica (massimo 40 punti). Otterranno le valutazioni più alte i progetti commerciali di abbigliamento, design, profumeria di lusso, arte, antiquariato che dimostrino di essere legate ...

Milano : Stefanel lascia la Galleria - nuovo bando del Comune Per gli spazi (2) : (AdnKronos) – Per i due lotti (uno da 95 metri quadrati e l’altro da due vetrine e 473 metri quadrati) ci saranno due gare separate. Il canone annuo a base d’asta, calcolato dalle ultime stime dell’Agenzia delle Entrate riferito ai negozi del braccio principale della Galleria, sarà di 1.850 euro a metro quadrato. Per il secondo lotto, spiega ancora il Comune di Milano, è prevista la possibilità di collegare gli ...