Pd | Zingaretti | Siamo l' unica alternativa alla deriva italiana

Pd - Renzi presenta i comitati civici : “Non siamo una corrente”. I militanti : “Noi oltre il partito - Zingaretti lavori” : “Non siamo una corrente del Pd, ce ne sono già a sufficienza”. Sono queste le parole che Matteo Renzi ha scelto per presentare i “comitati Ritorno al Futuro” al teatro Elfo Puccini di Milano. Una forma di organizzazione che “solo in parte si sovrappone con il Pd” come racconta uno dei promotori, il deputato dem Ivan Scalfarotto che però precisa “la politica è un altro mestiere, qui parliamo di civismo”. Il tema della giornata è quello delle fake ...

Capalbio - la Lega fa il pieno alle europee ma il neo sindaco è un civico ex Pd : "Ci siamo sbarazzati di Salvini e Zingaretti" : La Lega primo partito, ma alle amministrative trionfa il candidato di una lista civica bipartisan: "I cittadini hanno capito che siamo professionisti"

Il PD rinasce e sorpassa i 5 stelle. Zingaretti : “Noi siamo l’alternativa a Salvini - altro che i grillini” : Risultato clamoroso alle Europee per il PD, che torna forte dopo la batosta delle ultime elezioni. Zingaretti annuncia di dare battaglia a Salvini: “Noi siamo l’alternativa” Ed è abbastanza per far scoppiare l’entusiasmo, quando alle 23 le tv danno i primi exit poll e nella stanza di Nicola Zingaretti al Nazareno il segretario del Pd … Continue reading Il PD rinasce e sorpassa i 5 stelle. Zingaretti: “Noi ...

Elezioni Europee 2019 - le reazioni. Salvini : “Non chiedo poltrone - ora periodo economico complicato”. M5s non parla. Zingaretti : “Siamo l’alternativa”. Fi e FdI : “Noi maggioranza” : Matteo Salvini parla da vincitore, mentre il M5s per il momento tace e Luigi Di Maio parlerà solamente lunedì pomeriggio. È il primo effetto dell’esito delle Elezioni Europee che consegnano alla Lega più di un terzo dei consensi e la forza del primo partito in Italia. Il leader del Carroccio però per prima cosa conferma la fiducia al governo: “Non useremo questo voto per un regolamento di conti interni” e “ogni singolo ...