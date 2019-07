Pd | Zingaretti rilancia | Siamo unica alternativa a destra inquietante e

Rifiuti - tregua Raggi- Zingaretti . Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa , assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa ,...

Le tre proposte del Pd di Zingaretti per rilanciare l'Italia : Nicola Zingaretti chiama a raccolta lo stato maggiore del Partito democratico per dare il via a una corsa che, nelle intenzioni del segretario dem, si concluderà ben oltre il 26 maggio, giorno delle Europee. I due vicesegretari, Paola De Micheli e Andrea Orlando, il presidente del partito, Paolo Gentiloni, la vicepresidente Anna Ascani e, ancora: Pier Carlo Padoan, Luigi Marattin e Antonio Misiani, gli 'economisti' del partito. Tutti convocati ...