Pattinaggio a rotelle velocità su strada | World Roller Games Barcellona 2019 | oro per

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Show azzurro nelle coppie! Lucaroni-Tarlazzi al comando dopo lo short - Rossi-Esposito secondi : dopo aver conquistato la vetta della classifica provvisoria nelle rispettive gare individuali, Luca Lucaroni e Rebecca Tarlazzi nella giornata odierna, dedicata allo short program delle coppie, hanno nuovamente mandato in visibilio il pubblico presente al Palau Sant Jordi, maestoso impianto sportivo di Barcellona (Spagna) teatro fino al 14 luglio dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti ...

Pattinaggio a rotelle velocità su strada - World Roller Games Barcellona 2019 : un oro e due bronzi nella prima giornata di finali dagli juniores : Archiviate le prove su pista, prima giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su strada: arrivano subito le prime medaglie per l’Italia, tutte dagli juniores: nei 15000 metri eliminazione femminile Giorgia Valanzano è oro e Laura Peveri è bronzo, mentre nella stessa gara al maschile è di bronzo anche Gabriele Cannoni, nella prova in cui Filippo Scotto è 11°. Tanti i podi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Luca Lucaroni avanti dopo lo short maschile. Bronzo per il Team Albinea nel Precision : Non si arrestano le emozioni al Palau Sant Jordi di Barcellona (Spagna), imponente arena che sta ospitando l’ultima fase dei World Roller Games 2019 per ciò che concerne la disciplina del Pattinaggio artistico a rotelle. dopo il bellissimo spettacolo offerto dalle atlete dell’individuale femminile con la doppietta nel primo segmento di gara siglata da Rebecca Tarlazzi e Letizia Ghiroldi la nona giornata di gare si è conclusa con lo ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Rebecca Tarlazzi al comando dopo lo short femminile - Ghiroldi vicinissima in seconda posizione : Si inonda di bellezza la bellissima pista allestita al Palau Sant Jordi, imponente arena situata nel cuore di Barcellona (Spagna) da oggi teatro dell’ultima fase dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games 2019, l’evento a cadenza biennale che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche in unico ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : inizia la fase clou! Il programma degli ultimi quattro giorni di competizioni : Giornata di pausa oggi a Barcellona, città spagnola che sta ospitando dal 2 luglio i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche in un unico luogo. Archiviata la prima parte della rassegna, culminata con la meravigliosa Finale della solo dance ...

Pattinaggio a rotelle velocità su pista - World Roller Games Barcellona 2019 : bronzo per Daniel Niero - cade e si fa male Francesca Lollobrigida : Seconda giornata di gare ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su pista: arrivano finalmente le prime medaglie per l’Italia. bronzo tra i seniores per Daniel Niero nella gara rinviata domenica per pioggia, due argenti ed un bronzo arrivano dagli juniores sui 1000 metri e nella staffetta maschile. Nei 10000 metri eliminazione senior maschile viene squalificato Giuseppe Bramante, ma ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Silvia Stibilj regina nel solo Dance - terza Anna Remondini. Nei maschi trionfo per Daniel Morandin : Si è conclusa con una vera e propria cascata di medaglie per l’Italia l’ottava giornata dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Club Sant Jordi di Barcellona (Spagna), impianto sportivo che sta ospitando insieme ad altre tredici affascinanti location la seconda edizione dei World Roller Games, rassegna a cadenza biennale che raggruppa tutte le competizioni iridate delle ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Daniel Morandin avanti nella style dance Senior - nel femminile terza Anna Remondini : Giornata impegnativa per l’Italia del Pattinaggio artistico a rotelle ai World Roller Games 2019, il grande evento in fase di svolgimento a Barcellona (Spagna) che raggruppa in un unico luogo tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. Nello specifico gli atleti del Solo dance Senior (maschile e femminile) e quelli delle coppie d’artistico e di danza Junior hanno affrontato il segmento più breve, classificandosi ...

Pattinaggio a rotelle velocità su pista - World Roller Games Barcellona 2019 : buoni piazzamenti per l’Italia - sospesa la gara con Francesca Lollobrigida : Esordio ai World Roller Games di Barcellona per il Pattinaggio a rotelle velocità con le specialità su pista: nei 200 metri Dual Time Trial tra gli juniores buon sesto posto di Omero Tafi, con Elia Fasolo nono, mentre tra le juniores Asja Varani è ottima quinta, mentre chiude 13ma Gaia Lissandron. Tra i seniores ottavo posto per Duccio Marsili, con Enrico Salino decimo, mentre tra le seniores è decima anche Giorgia Bormida, mentre Linda Rossi è ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Rebecca Vizzoni conquista l’oro nel singolo Junior - secondo posto per Yenè Corinna Soro : Italia ancora assoluta protagonista dei Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena presso il Club Sant Jordi di Barcellona (Spagna), una delle tredici affascinanti location che stanno ospitando in questi giorni la seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che converge tutte le rassegne iridate delle discipline rotellistiche in unico luogo. Magica doppietta azzurra nel libero individuale ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Yenè Corinna Soro al comando dopo lo short junior femminile - Rebecca Vizzoni insegue : Il Sant Jordi Club, impianto sportivo di Barcellona (Spagna), sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games, il grande evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline a rotelle. La quarta giornata passata agli archivi ha visto scendere in pista i pattinatori junior della specialità del ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Chiara Censori trionfa nell’inline - bronzo per Metka Kuk e Antonio Panfili : Da Principessa a Regina. Dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni in campo Junior, Chiara Censori ha conquistato la medaglia d’oro nella massima categoria inline ai Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a Barcellona (Spagna), teatro della seconda edizione dei World Roller Games, evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. l’atleta romana allenata ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Italia da record negli obbligatori. Oro per Chiara Trentini e Davide Arminchiardi - tripletta azzurra nel femminile : Proseguono i successi della Nazionale Italiana di Pattinaggio artistico a rotelle ai Campionati del Mondo di Barcellona (Spagna) inseriti all’interno della seconda edizione dei World Roller Games 2019, il grande evento che unisce tutte le competizioni iridate delle discipline rotellistiche. Italia pigliatutto nella specialità degli obbligatori. Per la prima volta nella storia recente infatti, i nostri ragazzi hanno registrato un record ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Roller Games 2019 : Gioia Belloni e Mirco Schiavoni conquistano l’oro negli obbligatori. Italia scatenata nella prima giornata! : Si aprono nel migliore dei modi i Campionati Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a Barcellona (Spagna) nel prestigioso scenario del Sant Jordi Club, una delle tredici location che stanno ospitando la seconda edizione dei World Roller Games, l’evento che raggruppa tutte le competizioni iridate delle discipline a rotelle. nella difficile specialità degli obbligatori, in categoria Junior maschile Mirco ...