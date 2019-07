Paris Saint-Germain | Neymar Jr pronto a tornare | “ho recuperato quasi al 100% | ecco cosa

Paris Saint-Germain - Leonardo ‘aizza’ il mercato : “il rinnovo di Mbappé? Non posso prometterlo” : Il direttore sportivo del club parigino non se l’è sentita di promettere il rinnovo di Mbappé, presentatosi comunque regolarmente alla ripresa degli allenamenti Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain, a confermarlo indirettamente è Leonardo, il nuovo direttore sportivo del club parigino. Spada/LaPresse Intervenuto ai microfoni del quotidiano ‘Le Parisien’, il dirigente brasiliano non ha ...

FIFA 20 : Nuovo kit del Paris Saint Germain per la stagione 2019/20 : Tramite un breve comunicato il sito ufficiale del Paris Saint Germain ha svelato i nuovi kit per la stagione 2019/20. La presentazione è stata effettuata mostrando uno screen con alcuni dei giocatori più forti del club francese che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche... Source

Paris Saint-Germain - la madre di Rabiot allo scoperto : “nessuna proposta di rinnovo. La Juve? Siamo superstiziosi” : La madre del centrocampista francese ha smentito le voci secondo cui il figlio non si sarebbe presentato ad un appuntamento con Leonardo Adrien Rabiot è sempre più vicino alla Juventus, il centrocampista francese lascerà il Paris Saint-Germain alla scadenza del suo contratto che avverrà domenica 30 giugno. Spada/LaPresse Nelle ultime ore erano circolate alcune voci di una sua presunta assenza ad un confronto richiesto da Leonardo, ...

Milan - nuovo assalto del Paris Saint-Germain per Donnarumma : proposto in cambio Areola : Il club francese fa sul serio per il portiere rossonero, a tal punto di mettere sul piatto soldi e Areola come contropartita Gianluigi Donnarumma è finito nuovamente nel mirino del Paris Saint-Germain, il club francese infatti è tornato all’assalto del portiere rossonero che piace tantissimo a Leonardo. Patrick HERTZOG / AFP La valutazione che la società di via Aldo Rossi fa del proprio giocatore è di 50 milioni di euro, secondo Sky ...

Paris Saint-Germain - Dani Alves lascia il club parigino : struggente addio social per il brasiliano [FOTO] : Il giocatore brasiliano ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram Il ciclo di Dani Alves in maglia PSG si è concluso, il difensore brasiliano infatti ha annunciato il suo addio al club parigino, postando su Instagram un lungo messaggio. LaPresse/Reuters Il contratto dell’ex Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato, come si evince dalle parole di ...

Paris Saint-Germain - il presidente Al-Khelaifi durissimo : “chi si comporta da star può andarsene da Parigi” : Il numero uno del club parigino ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto accaduto nel finale della scorsa stagione, sottolineando come nessuno rimarrà controvoglia Giorni frenetici in casa Paris Saint-Germain, sia per quanto riguarda il mercato che per la situazione Neymar, che tiene in apprensione il club parigino. Il presidente Nasser Al-Khelaifi tiene monitorata la questione, lanciando però nel frattempo messaggi mirati ai ...

Il Paris Saint Germain riabbraccia Leonardo : Il quarantanovenne Leonardo subentra ad Antero Henrique,che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per due anni. “Ritorno a Parigi con molto entusiasmo e voglia di fare” le sue prime parole. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport” è arrivata l’ufficialità del ritorno al PSG di Leonardo dal Milan che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Leonardo ha già rivestito tale carica a Parigi dal ...

De Ligt starebbe trattando con Juventus e Paris Saint Germain : niente Barcellona (RUMORS) : Una delle squadre sorprendenti in questa stagione in Champions League è stata l'Ajax: oltre ad un gioco davvero bello a livello estetico, la società olandese ha saputo lanciare dei giovani interessanti, fra cui De Ligt, Van de Beek e De Jong. Quest'ultimo è stato ufficializzato dal Barcellona, ma la società catalana avrebbe presentato un'offerta anche per il centrale difensivo De Ligt, uno dei più promettenti a livello europeo: a detta dei ...

Paris Saint-Germain - colpo basso al Barcellona : accelerata decisiva nella corsa a De Ligt : Il club parigino pare essere passato in vantaggio sul Barcellona nella corsa a De Ligt, vicinissimo adesso a trasferirsi in Francia La corsa a Matthijs De Ligt potrebbe assicurarsela clamorosamente il Paris Saint-Germain, che ha letteralmente bruciato nelle ultime ore la concorrenza del Barcellona. Spada/LaPresse Il club parigino è vicino alla chiusura dell’operazione, prova ne è l’incontro che dovrebbe avvenire nella giornata ...

Buffon dice addio al Paris Saint-Germain - Mbappé lo saluta sui social : “ti sarò eternamente grato” : L’attaccante francese ha dedicato un post su Instagram a Buffon, che ha annunciato oggi che non rinnoverà il contratto con il PSG Gigi Buffon chiude la sua avventura con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano saluta dopo un anno il club parigino annunciandolo con un messaggio sui social. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Un addio che ha sorpreso Kylian Mbappé, che ha voluto salutare via Instagram l’ormai ex compagno: ...

Paris Saint Germain - è addio a Buffon : 18.35 Le strade di Gianluigi Buffon e del Paris Saint Germain si separano dopo un anno. Il contratto dell'ex portiere di Juve e nazionale, che scade il 30 giugno, non sarà rinnovato. Con la maglia del Psg Buffon ha disputato 25 partite in questa stagione, vincendo il titolo della Ligue 1, ma fallendo la corsa alla Champions League. Il Psg fa capire che si tratta di una decisione presa di comune accordo "dopo una lunga e serena riflessione" e ...

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Futuro Allegri - i bookmakers spingono per il Paris Saint-Germain : ma non tramonta l’ipotesi Inter : I bookies puntano su un trasferimento in Francia dell’allenatore toscano, per il quale però non mancano di certo le alternative Ha appena lasciato la Juventus e per i bookmakers è probabile che riparta subito da un’altra big. Il Futuro di Massimiliano Allegri è in Francia, questo il verdetto degli analisti dopo la festa di addio allo Stadium: il Paris Saint Germain è all’orizzonte, e anche se non è ancora chiara la ...