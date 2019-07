Papa Francesco | la Orlandi e il cimitero teutonico | l' ultimo mistero | il vero confine tra

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco e Antonino muoiono a 13 e 9 anni : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, rimasto gravemente. Dopo il ricovero in ospedale in gravissime condizioni anche il figlio più piccolo, Antonino di 9 anni, è deceduto.Il piccolo era stato ...

Auto con papà e due figli a bordo si ribalta. Francesco muore a 13 anni - grave il fratellino di 9 : Un ragazzo di 13 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull’Autostrada A/29, all’altezza di Alcamo (Tp). Era su una Bmw che si è ribaltata. Alla guida dell’Automobile c’era il padre Fabio, 34 anni, che è rimasto gravemente ferito insieme all’altro figlio di 9 anni.Entrambi sono stati ricoverati negli ospedali di Alcamo e di Partinico. Sono intervenuti ...

Alcamo - Bmw con papà e due figli a bordo si ribalta : Francesco morto a 14 anni - grave il fratellino di 9. Giallo sul video su Facebook : Dramma familiare ad Alcamo. Un ragazzo di 14 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull'autostrada A/29, all'altezza di Alcamo (Tp). Il...

Alcamo - Bmw con papà e due figli a bordo si ribalta : Francesco morto a 14 anni - grave il fratellino di 9 : Dramma familiare ad Alcamo. Un ragazzo di 14 anni, Francesco Provenzano, è morto la notte scorsa in un incidente stradale sull'autostrada A/29, all'altezza di Alcamo (Tp). Il...

La verità sulla guerra “sovranista” contro Papa Francesco : (foto: Franco Origlia/Getty Images) Nei bar di Roma si è soliti ascoltare a corollario delle situazioni più disparate un motto: morto un Papa se ne fa sempre un altro. E oggi questo innocente motto – che può scandire la fine di una storia d’amore o di un governo, lasciando aperta la porta alla speranza di qualcosa di migliore – sembra essere il cruccio peggiore dell’internazionale sovranista, ormai da tempo in guerra aperta con Papa ...

Papa Francesco idolo di Repubblica - la vergogna : in cosa hanno trasformato Jospeh Ratzinger : Si sono svegliati particolarmente preoccupati per le sorti del cattolicesimo, ieri a Repubblica. Uno stato di ansia che ha trovato sfogo surrealista nel titolone "Cattolici a un bivio: il Papa o Salvini". Chi riuscisse a superare l' effetto comico involontario e si chiedesse quale sia il punto, trat

Perché un cattolico può dissentire da Papa Francesco : Camillo Langone Si può benissimo essere cattolici e salviniani e io ne sono la dimostrazione in quanto cattolico praticante e simpatizzante del Capitano se non altro a livello umano (un po' meno a livello politico: la politica economica del governo gialloverde proprio no). Cattolici e salviniani sono anche molti dei miei amici, sia del Nord sia del Sud dove i vecchi, penosi, vinosi cori antinapoletani del futuro vicepresidente del ...

Papa Francesco - il prete e la messa per Carola Rackete - il clamoroso successo di Salvini : il no della Curia : Forse serviva Matteo Salvini per evitare al Vaticano e alla Chiesa italiana una nuova figuraccia mediatica. Il leader della Lega, insieme al collega Gian Marco Centinaio, ha sollevato su Facebook il caso di don Roberto Beretta, parroco di Pieve Porto Morone (Pavia) che aveva organizzato una messa in

Antonio Socci - terrificante verità su Papa Francesco : "In Italia è l'unico che ha costruito un muro" : Diceva Totò che ci sono le cose vere e quelle supposte. Spesso i media dimenticano le cose vere per usare le seconde - le (cose) supposte - contro i propri avversari politici. È il caso dei "muri", ovvero le barriere (rafforzate) di confine fra gli Stati. I media sono interessati solo a due muri, qu

Migranti - Papa Francesco : "Sono persone - non si tratta di questioni sociali" : "Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie". Questo il messaggio di Papa Francesco durante l’omelia della messa dedicata ai Migranti e ai loro soccorritori, in occasione del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa. "Non si tratta solo di Migranti, nel duplice senso che i Migranti sono prima di tutto persone umane, e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata", ha aggiunto il ...

Migranti - Papa Francesco : “Per Dio nessuno è straniero” : Migranti, Papa Francesco: “Per Dio nessuno è straniero” A San Pietro il Pontefice ha celebrato la messa per i Migranti e i soccorritori nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa: “I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati, si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può ...

Padre Sorge - il fedelissimo di Papa Francesco : "Matteo Salvini disumano - le sue leggi come quelle razziali" : Ce lo presentano come "forse l'unico vero erede del cardinale Carlo Maria Martini". La presentazione è di Repubblica, che ne ospita una lunga intervista, e suddetta presentazione è riservata a Padre Bartolomeo Sorge, gesuita, il quale contro Matteo Salvini spende parole durissime. Parole tanto dure

Papa Francesco : 'MIGRANTI? PER DIO NESSUNO È STRANIERO'/ 'Gesù chiede di amare ultimi' : PAPA FRANCESCO a 6 anni dalla sua visita a Lampedusa lancia un messaggio religioso e politico insieme: 'Non esistono migranti, esistono persone'.

"I migranti sono prima di tutto persone umane" - ammonisce Papa Francesco : Papa Francesco e gli ultimi, gli scartati "che ogni giorno gridano al Signore". Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, il Pontefice celebra in San Pietro la messa per i migranti. "sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!", ammonisce Francesco che sottolinea come "i più deboli e vulnerabili" debbano essere aiutati, "una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Nessuno per Dio ...