Pallanuoto | Universiadi 2019 | Italia in finale | domani sfida per l’oro con gli USA

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Le semifinali dellaallesorridono all’, che annichilisce le speranze russe per 14-6 e va in, dove si scontrerà con gli USA, che oggi hanno battuto per 12-9 l’Ungheria.le due sfide dellamaschile saranno le uniche gare in programma per l’intera manifestazione prima della cerimonia di chiusura. TABELLINO-Russia 14-6: Pellegrini, Del Basso 1, Cannella 4 (1 rig.), Spione 1, Panerai 1, Campopiano, Guidi, Bruni 1, Alesiani 3, M. Di Martire 2 (1 rig.), Novara 1, Esposito, Massaro. All. Angelini. Russia: Statsenko, Suchkov, Vasilev, Dereviankin, Koptsev, Kharkov, Merkulov 2, Usov, Bychkov 3 (1 rig.), Krug, Gusarov, Zinnurov 1, Chirkov. All. Evstigneev Arbitri: Buch (Esp) e Matache (Rou). Note: 4-1, 3-2, 3-0, 4-3. Usciti per limite di falli Usov (R) nel secondo tempo, Vasilev (R) nel terzo tempo, Panerai (I), ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 13 luglio. Italia ad un passo dal bronzo nel calcio maschile attesa per… - zazoomblog : Universiadi pallanuoto: doppia finale per lItalia oggi 13 luglio in vasca il Setterosa - #Universiadi #pallanuoto:… - franpompeo2 : Universiadi, doppia finale italiana nella pallanuoto.????? ????????? Info per orari e dirette ??… -