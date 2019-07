Pallanuoto femminile | Universiadi 2019 | vince l’Ungheria | Italia d’argento La Russia

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Si chiudono con l’argento per l’dellale: le azzurre vengono sconfitte in finale dall’Ungheria per 7-8 e devono dire addio al gradino più alto del podio. Nel match per il bronzo lamaramaldeggia contro il malcapitato Canada asfaltandolo per 22-7. RISULTATI Finale 3° posto Canada-7-22 Finalissima-Ungheria 7-8 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Roberto Comuzzo LPS

