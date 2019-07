Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | Italia-Australia Programma | orari e tv

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Arriva il grande giorno: domani l’esordio azzurro nel Mondiale di. Si inizia con le donne in quel di Gwangju: in Sud Corea entrano in acqua le ragazze del Setterosa che affrontano l’in una prima partita del Girone già fondamentale. In palio c’è infatti il primo posto nel raggruppamento che può valere la qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire ile glidella sfida, oltre a come seguirla in TV.Domenica 14 luglio Ore 13.30 (ne) Girone DDiretta TV su Rai Sport, diretta streaming su Rai.tv gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Roberto Comuzzo LPS

