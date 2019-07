Oroscopo del weekend 13-14 luglio | belle stelle per Leone e Sagittario

L'Oroscopo del giorno 15 luglio - previsioni da Bilancia a Pesci : la Luna sposa Capricorno : Una nuova settimana si affaccia all'orizzonte e le attese sono puntate tutte verso L'oroscopo del giorno 15 luglio 2019 redatto come sempre in relazione all'amore e al lavoro. Sotto diretta analisi da parte dell'Astrologia, come da titolo, sono i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di mettere a nudo il simbolo astrale più fortunato? Ad avere le carte ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia dal 15 al 21 luglio : Toro volubile - Scorpione magnetico : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla terza settimana di luglio individua un varco che ciascun simbolo zodiacale dovrà attraversare per raggiungere la felicità. I transiti planetari e, in particolare, gli spostamenti lunari provocano dei cambiamenti d'umore che si fanno sentire in coppia rendendo i rapporti ora più tesi ora più sensibili. Di seguito le previsioni astrologiche settimanali segno per segno che approfondiscono queste ...

L'Oroscopo della terza settimana di luglio : Cancro comunicativo - Scorpione preciso : L'oroscopo settimanale dedicato alla terza settimana di luglio approfondisce i transiti planetari favorevoli, elargendo dei consigli utili per potenziare la sfera lavorativa e per concretizzare i sogni amorosi. Le previsioni astrologiche segno per segno vedono in questa settimana il passaggio di Mercurio in Cancro che garantisce un modo di comunicare intelligente anche a Toro, Pesci, Vergine e Scorpione. Di seguito le premonizioni fortunate e ...

L'Oroscopo del 13 luglio : Gemelli soddisfatti - Cancro indaffarato : L'oroscopo del 13 luglio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti e 12 segni dello Zodiaco. Per esempio, i nati sotto il segno del Cancro devono smaltire una grossa quantità di lavoro, mentre lo Scorpione deve chiarire alcune questioni economiche. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti dedicate alla giornata di sabato. Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – In questo momento potete contare su una ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 13 luglio : Toro frettoloso - Sagittario permaloso : I transiti planetari nelL'oroscopo dell'amore per i single di sabato invitano i segni zodiacali a passare all'azione per concretizzare i propri sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto desiderata. I pianeti esortano ad aprire i cuori a un dinamismo che accantona per un po' l'emotività e si trasforma in un istinto intraprendente e fortunato per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: ...

Oroscopo Branko del weekend 13-14 luglio : previsioni fine settimana : Branko, Oroscopo fine settimana prossimo: le previsioni astrologiche del 13 e 14 luglio 2019 Dal libro “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, mese per mese, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del prossimo fine settimana (sabato 13 e domenica 14 luglio 2019), per ciascuno dei 12 segni. Cielo particolarmente ...

L'Oroscopo del 12 luglio : Toro in difficoltà - Acquario insicuro : L'Oroscopo del 12 luglio riporta una carrellata di novità per ciascun segno zodiacale. I nati sotto il segno del Cancro devono dosare le parole, mentre il Capricorno deve superare delle prove pesanti in amore. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di venerdì per tutti e dodici segni dello Zodiaco. Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine Ariete – Questa giornata di venerdì per molti di voi è una liberazione. Se in passato ci sono stati ...

L'Oroscopo del weekend dal 12 al 14 luglio : Toro dubbioso - Sagittario allegro : Le previsioni astrali dedicate al fine settimana 12-14 luglio cercano di trovare un giusto equilibrio tra le emozioni positive e gli stati d'animo troppo ansiosi di ciascun segno zodiacale. L'aspetto armonico di Luna e Giove con Marte e Mercurio beneficerà soprattutto il Sagittario, il Leone e l'Ariete, rendendoli dinamici e molto aperti a vivere i sentimenti. Le premonizioni fortunate sono approfondite nel dettaglio nel seguente oroscopo del ...

Oroscopo dell'amore di coppia - 13 luglio : Vergine irascibile - Sagittario dinamico : L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di sabato approfondisce le emozioni e le sorprese grazie a transiti planetari ricchi di magia. Gli astri incrociano le loro energie positive e cercano di trovare un nuovo compromesso in amore per equilibrare ambizione, libertà e passione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'Oroscopo dell'amore Ariete: in coppia sarete molto ottimisti e fiduciosi nell'amore, per via della ...

L'Oroscopo del giorno 13 luglio - 2ª sestina : inizio weekend - Acquario 'top' e Pesci 'flop' : L'oroscopo del giorno 13 luglio 2019 è pronto a portare ottime novità soprattutto in ambito sentimentale ma anche nel lavoro, ovviamente non a tutti. Curiosi di scoprire quali i segni più fortunati di questo sabato? Bene, diamo pure inizio alle attesissime anticipazioni mettendo in chiaro il migliore in assoluto in questo primo giorno di weekend. Diciamo subito che la giornata in analisi, coincidente con la parte finale della settimana, viaggerà ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 12 luglio : Acquario avventato - Ariete malinconico : L'oroscopo dell'amore per i single diventa complice di ciascun segno zodiacale ed elargisce delle dritte utili per progredire in ambito sentimentale. Venere in Cancro spinge l'amore alle stelle e promette sensazioni profonde e la voglia di metter su famiglia. Di seguito le previsioni astrologiche di venerdì segno per segno, utili per prepararsi ai nuovi incontri e all'amore in maniera più consapevole. Nuove possibilità nelL'oroscopo ...

Paolo Fox : previsioni Oroscopo del weekend prossimo (13-14 luglio) : oroscopo Paolo Fox fine settimana prossimo: previsioni di sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 Si avvicina anche il secondo fine settimana di luglio 2019, le cui previsioni dell’oroscopo Paolo Fox le ha anticipate, come per tutti i giorni compresi tra il 13 e il 19 luglio, sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv. Da tali previsioni riprendiamo piccoli stralci, relativi appunto all’oroscopo di Paolo Fox del prossimo weekend. ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 12 luglio : Scorpione allegro - Gemelli caparbio : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì approfondisce gli influssi di Mercurio, posizionato nel domicilio del Leone. Questo flusso di energia sensibile e molto comunicativo si plasma alla perfezione con il materialismo di Marte, creando un binomio raffinato e dirompente al tempo stesso. Le previsioni astrali analizzano questi effetti planetari utili per tutti i segni zodiacali. Previsioni astrali dall'Ariete alla ...

L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 luglio : opportunità per Vergine - Gemelli positivo : L'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio si prospetta pieno di giornate tese per l'Acquario, mentre il Sagittario dovrà fare i conti con un po' di stanchezza. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: per voi sta per iniziare un periodo molto positivo e di grande recupero. Gli astri saranno dalla vostra parte e favoriranno gli incontri sentimentali.Chi di recente ha ...