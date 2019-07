Oroscopo 2 agosto | Pesci concentrati | complicità di coppia per Toro

Oroscopo weekend 3 e 4 agosto : Ariete in rialzo in amore - ottime le amicizie per Cancro : Nel fine settimana che va da sabato 3 a domenica 4 agosto, molti segni dello zodiaco saranno attratti dal riposo come il Cancro, dal relax come il Leone, dagli acquisti come l'Acquario. Una grande varietà di attività in cui però i sentimenti la faranno da padrone, dove ci sarà ancora qualche tensione all'interno della coppia come nel caso del Toro, oppure dell'eros come nel caso dei Gemelli e della Vergine. A seguire, le previsioni segno per ...

Oroscopo 1° agosto : Acquario rilassato - Bilancia affaticata : La giornata di giovedì 1° agosto il lavoro potrebbe arrecare qualche sforzo in più ai nativi dell'Ariete e della Bilancia. Tanto eros e passionalità saranno i punti cardine dei nativi dei segni del Leone e del Toro. Cancro risollevato, meglio per i Gemelli sul piano delle amicizie, così come i Pesci anche se per questi ultimi la situazione potrebbe risultare alquanto traballante. A seguire, le previsione astrologiche della giornata per tutti i ...

Oroscopo settimanale dal 5 all'11 agosto : Leone entusiasta - Sagittario viaggiatore : Durante la settimana dal 5 al 11 agosto 2019 troviamo la Luna spostarsi dai gradi della Bilancia a quelli del Capricorno, dove transitano anche Saturno e Plutone. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in orbita del Cancro. Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed Urano nel Toro. Umore basso per il Cancro Ariete: spendaccioni. Marte ed il Sole nel loro elemento ...

Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto : lavoro per Toro - Cancro triste : Nella settimana che va da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto, Sole, Marte e Venere risplenderanno nei gradi della costellazione del Leone. La Luna nella Vergine le darà qualche novità, mentre Nettuno in Pesci potrebbe minare ancora l'umore dei nativi. Di seguito le previsioni astrologiche della settimana segno per segno. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete stressati, non riuscirete a smaltire adeguatamente queste ...

Oroscopo Paolo Fox estate : previsioni mesi di agosto e settembre : Paolo Fox, Oroscopo seconda parte dell’estate 2019: le previsioni di agosto e settembre Sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare” dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, uscito nelle edicole alla fine dell’anno scorso, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni generali, per ciascuno dei dodici segni, relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox dell’estate, per i mesi di ...

Oroscopo Paolo Fox luglio e agosto : previsioni dell’estate 2019 : Paolo Fox, Oroscopo estate: le previsioni astrologiche dei mesi di luglio e agosto 2019 Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare” uscito in edicola alla fine del 2018, dedicato allo zodiaco di tutto il 2019, riportiamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox di tutta l’estate 2019, con lo zodiaco di luglio e agosto, segno per segno. I nati sotto il segno dell’Ariete, ...