Omicidi e criminalità fuori controllo a Buenaventura Il vescovo benedirà la città

Emiliano Sala – Arrestato un uomo per Omicidio colposo - la polizia rivela : “prove di sospetta criminalità” : La polizia di Dorset ha Arrestato un uomo di 64 anni, accusato di omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala La polizia britannica ha Arrestato un uomo nell’ambito dell’inchiesta aperta per la morte di Emiliano Sala, scomparso in seguito ad un incidente aereo lo scorso gennaio. AFP/LaPresse Non sono state al momento rivelate le generalità dell’individuo fermato, accusato ...